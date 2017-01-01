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Başkan Çelik'ten Bakan Çelik'e teşekkür

05 Nisan 2017 Çarşamba, 14:49
Başkan Çelik'ten Bakan Çelik'e teşekkür
Başkan Çelik'ten Bakan Çelik'e teşekkür

(Fotoğraflı)

Nihat Çavuşoğlu
VAN (İHA) - TÜRDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, yetiştiricilerin sabırsızlıkla beklediği küpe affının Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirterek, bundan dolayı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'e teşekkür etti.
Konuya ilişkin bir açıklamada bulunan Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, yetiştiricilerin koyun ve keçi türü hayvanlarını, 2017'nin sonuna kadar hiçbir idari para cezası ödemeden küpelettirebileceklerini söyledi. Resmi Gazetenin 4 Nisan 2017 tarihli sayısında yayınlanan iki ayrı yönetmelik değişikliği ile hem küçükbaş hem de büyükbaş hayvanlar için küpe affı getirildiğini bildiren Çelik, 11 Mart 2017 tarihinde Adana'da düzenledikleri küçükbaş hayvancılık sektör toplantısında bir takım sorunlarla birlikte küpe affının da gündeme getirildiğini ve bu toplantıda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'in kendilerine küpe affı sözünü verdiğini anımsattı. Çelik, "Sayın Bakanımız toplantımızda verdiği sözü tutarak küpe affını resmileştirmiştir. Küpe cezası nedeniyle mağdur olmuş tüm yetiştiricilerimiz adına Sayın Bakanımıza teşekkür ediyoruz'' dedi.
Genel Başkan Çelik, herhangi bir nedenle yasal süresinde kayıt altına alınmayan koyun ve keçi türü hayvanların bu yılın sonuna kadar idari para cezası uygulanmadan küpelenerek kayıt altına alınacağını ve hayvan sahiplerinin 31 Aralık 2017 tarihine kadar küpesiz hayvanlarına küpe takarak kayıt sistemine dahil edebileceklerini, bu tarihe kadar küpe taktırmadıkları için herhangi bir cezai işlem yapılmayacağına yer verdiğini söyledi. Küçükbaş hayvanların yaklaşık yüzde 30'unun ise küpesiz olduğuna dikkat çeken Çelik, "Kırsal kesimde küçükbaş hayvancılıkla geçimini sağlamaya çalışan yetiştiricilerimiz; yeşil kart ve benzeri sosyal yardımları almak için hayvanını kaydettirmiyordu. Hayvanına küpe taktırmıyordu. Ayrıca, Bakanlık il müdürlüklerinin işlerinin yoğun olması nedeniyle görevlilerin zamanında hayvanların küpelenmesini yapamadıkları oluyordu. Sonrasında da küpeleme yapılmadığı için para cezası veriliyordu. Bu cezalar 6 milyar lirayı bulmuş durumdadır. Sayın Bakanımız, Adana toplantımızda bu cezaların yasal bir düzenleme ile silineceği müjdesini vermişti. Sayın Faruk Çelik bizim için Tarım Bakanından çok, bir 'Çözüm Bakanıdır.' Bakanımızın sorunlarımızı hızlı bir şekilde çözmesi önümüzdeki süreçte de halen var olan bazı sorunlarımızın da hızla çözüleceğine olan inancımız tamdır. Bu anlamda Sayın Bakanımıza ve bürokratlarına birlik başkanlarım ile 260 bin üyemiz adına teşekkürlerimizi iletiyoruz" diye konuştu.
(NÇ-MSA-Y)

05.04.2017 14:57:28 TSI
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