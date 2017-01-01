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Mersinli'nin terfi hatlarına yenileme



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Salihli'nin Mersinli Mahallesi'nin eski terfi hattını yeni nesil kullanışlı içme suyu borularıyla yenileyerek vatandaşlara daha sağlıklı su temin ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, il genelinde eskiyen hatları yeniden döşeyerek vatandaşlara kesintisiz su ulaştırmak için çalışıyor. Salihli ilçesine bağlı Mersinli Mahallesi'nin eskiyen içme suyu terfi hattını yenilemek için de çalışmalarına başladı. Uzun yıllardır kullanımda olması nedeniyle zaman içerisinde deforme olan sağlıksız içme suyu boruları, MASKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekiplerince yeni nesil sistemlerle değiştiriliyor. Mahalleye su temin eden sondajdan içme suyu deposuna su ulaşımını sağlayan hattın en çok sıkıntı yaşanan 1 kilometrelik kısmının yenilenmesiyle birlikte Mersinli sakinleri daha kesintisiz, kaliteli ve güvenli içme suyu tüketecekler. Büyükşehir Belediyesi Salihli Koordinasyon İşleri Müdürü Ali Rıza Ünveren ile MASKİ Şefi Tuğrul Kacar da mahallede yürütülen hat inşa çalışmalarını yakından takip etmelerinin yanısıra Mahalle Muhtarı İslam Budak'a çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Muhtar İslam Budak, çalışmalardan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Mevcut terfi hattımız 24 yıllıktı. Sürekli patlak ve arıza yaşıyorduk. Cengiz Başkanımızdan Allah razı olsun, şuan hattımızın bir kısmı yenileniyor. Bu hizmetlerin devamını da bekliyoruz. Eskiden küçük bir köydük, ama nüfus artınca ihtiyacımız da büyüdü. Hattımız tamamen değişirse inşallah su sıkıntımız kalmayacak. Çalışmalardan dolayı MASKİ Genel Müdürlüğü'ne teşekkür ediyorum" dedi.

(AY-Y)



05.04.2017 14:59:06 TSI

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