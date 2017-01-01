YEREL HABERLER / ADIYAMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Üniversite öğrencilerinden anaokulu öğrencilerine değerler eğitimi

Üniversite öğrencilerinden anaokulu öğrencilerine değerler eğitimi



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Üniversitesi öğrencileri tarafından miniklere 'Değerler eğitimi' verildi.

Adıyaman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği 4. Sınıf öğrencileri ders kapsamında Merkezi Derslikler B2 Konferans Salonunda 'Değerler eğitimi' konulu etkinlik düzenledi.

Etkinliğe üniversite akademik ve idari çalışanları ile öğrenciler ve Zübeyde Hanım Anaokulu öğretmen ve Çilek Sınıfı katıldı. Öğrenciler etkinlikte tiyatro sahneleyip şarkılar söyleyerek anaokulu öğrencilerine değerler eğitimi verdi. Temizlikten dürüst olmaya anne babaya saygılı olmadan birçok konuda eğitim verildi.

Palyaçonun da yer aldığı etkinlikte oynanan tiyatroda kralın vezirlerine verdiği bitki yetiştirme görevi ile dürüstlük önemine değinen öğrenciler okudukları ilahi ve şarkılarla temizliğe dikkat çekti.

Daha sonra ise kukla oynatılarak anne babaya saygıya vurgu yapıldı.

(CK-AOA-Y)



05.04.2017 14:59:19 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER