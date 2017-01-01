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YEREL HABERLER  / ADIYAMAN HABERLERİ
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Üniversite öğrencilerinden anaokulu öğrencilerine değerler eğitimi

05 Nisan 2017 Çarşamba, 14:52
Üniversite öğrencilerinden anaokulu öğrencilerine değerler eğitimi
Üniversite öğrencilerinden anaokulu öğrencilerine değerler eğitimi

(Fotoğraflı)

Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Üniversitesi öğrencileri tarafından miniklere 'Değerler eğitimi' verildi.
Adıyaman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği 4. Sınıf öğrencileri ders kapsamında Merkezi Derslikler B2 Konferans Salonunda 'Değerler eğitimi' konulu etkinlik düzenledi.
Etkinliğe üniversite akademik ve idari çalışanları ile öğrenciler ve Zübeyde Hanım Anaokulu öğretmen ve Çilek Sınıfı katıldı. Öğrenciler etkinlikte tiyatro sahneleyip şarkılar söyleyerek anaokulu öğrencilerine değerler eğitimi verdi. Temizlikten dürüst olmaya anne babaya saygılı olmadan birçok konuda eğitim verildi.
Palyaçonun da yer aldığı etkinlikte oynanan tiyatroda kralın vezirlerine verdiği bitki yetiştirme görevi ile dürüstlük önemine değinen öğrenciler okudukları ilahi ve şarkılarla temizliğe dikkat çekti.
Daha sonra ise kukla oynatılarak anne babaya saygıya vurgu yapıldı.
(CK-AOA-Y)

05.04.2017 14:59:19 TSI
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