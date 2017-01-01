YEREL HABERLER / VAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Suriye'de katledilenler için gıyabi cenaze namazı

Suriye'de katledilenler için gıyabi cenaze namazı



(Fotoğraflı)



Murat Dalgın

VAN (İHA) - Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi üyeleri, Suriye'nin Han Şeyhun bölgesine gerçekleştirilen klor gazlı saldırıda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldırdı.

Van'da 48 STK bileşeninden oluşan Sivil Dayanışma İnisiyatifi tarafından Hz. Ömer Camii önünde öğle namazına müteakip kılınan gıyabi cenaze namazının ardından, dünyanın farklı ülkelerinde zulme uğrayan Müslümanlar için dua edildi. Burada inisiyatif adına konuşan Mehmet Galip Cesur, İdlip kentinin güneyinde bulunan Han Şeyhun bölgesinde kimyasal gaz kullanıldığını belirterek, "Zalim Esad rejimi 10'larca çocuk ve bebeğin de içinde olduğu 100'den fazla sivili katletmiştir. Çoğu çocuk olmak üzere 500 sivilinde gazdan etkilendiği ve sağlık merkezlerinde yer kalmadığı da gelen bilgiler arasında. Zalim Esad rejimi, bundan önce de defalarca kimyasal gaz kullanmış, binlerce insan bu gazdan etkilenerek hayatlarını kaybetmişlerdi. 2013 yılında Şam'ın Doğu Kota bölgesinde kimyasal silah kullanan Esad, bin 400'ün üzerinde sivilin hayatını kaybetmesine ve 10 binin üzerinde sivilin yaralanmasına neden olmuştur" dedi.

Bu duruma sesiz kalan dünya ülkeleri ve Birleşmiş Milletlere (BM) tepki gösteren Cesur, "İran, Rusya ve diğer ülkelerin bu zalim rejime verdiği destekle bu zulme ortak olduklarını, öldürülen her çocuk ve sivilde onların vebalinin olduğu unutulmamalı. Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi olarak yeryüzündeki tüm insanlığı adaletin hakim olması için çaba sarf etmeye çağırıyor. Yeryüzünden tüm mazlumlara kol kanat germeye ve sahip çıkmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Hz. Ömer Camii İmam Hatibi M. Emin Akan tarafından kıldırılan gıyabi cenaze namazının ardından Ensar Vakfı Başkanı Osman Nuri Gülaçar tarafından yapılan duayla grup dağıldı.

(MD-MSA-Y)



05.04.2017 15:00:33 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER