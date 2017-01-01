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Gebze Belediyesi, kaçak atığa geçit vermiyor



(Fotoğraflı)



Kaan Kızıl

KOCAELİ (İHA) - Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Çevre Koruma ve Kontrol Servisi ekipleri çevreye atık dökerek zarar veren kişi ve işletmelere yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Gebze Belediyesi çevreye atık dökerek zarar veren kişilere yönelik denetimlerine devam ediyor. Ekipler rutin denetimler sırasında İnönü Mahallesi Tuvtürk arkasında bulunan boş alana yaklaşık 1 kamyon strafor dış cephe atıklarının döküldüğü tespit etti. Atıklar içerisinde yapılan detaylı incelemeler ardından şüphelilere dair belge ve bilgilere ulaşılarak atığın oluştuğu merkeze giden Çevre Koruma ve Kontrol Servisi ekipleri atık numunelerini karşılaştırdı ve atıkların Gebze'de faaliyet gösteren bir inşaat firması tarafından döküldüğü tespit etti. Söz konusu firma yetkilileri tarafından atığın kaldırılarak İzaydaş döküm sahasına götürülüp usulüne uygun bertaraf edilmesini sağlayan ekipler aynı zamanda firmaya 5326 sayılı kabahatler kanunu uyarınca 10 bin TL para cezası uygulandı.

Belediye yetkilileri, vatandaşların orman alanı, yol kenarı gibi boş alanlara gelişigüzel döküm yapanları görmeleri halinde atık dökümü yapan aracın bilgilerini ve bu yöndeki şikayetlerini 642 10 10 Atık Hattı ve 0537 642 10 10 WhatsApp Hattına bildirmelerini çağrısında bulundu.

(KK-RFK-Y)



05.04.2017 15:01:19 TSI

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