YEREL HABERLER / ELAZIĞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Elazığspor Kaptanı Güney,"Sivasspor maçını kazanmak istiyoruz"

Elazığspor Kaptanı Güney,"Sivasspor maçını kazanmak istiyoruz"



(Fotoğraflı)



Hüseyin Kabukçu

ELAZIĞ (İHA) - Her maçta olduğu gibi Sivaspor karşılaşmasında da sahaya kazanmak için çıkacaklarını dile getiren Elazığspor'un kaptanı Onur Güney, kırmızı hattan biran önce çıkmak istediklerini söyledi.

TFF 1. Lig'in 27. Haftası'nda Sivasspor ile karşılaşacak olan Elazığspor'da Basın Sözcüsü Cengiz Gülaç ile Elazığspor'un kaptanı Onur Güney açıklamada bulundu. Yeni Malatyaspor maçını geride bıraktıklarını belirten kaptan Onur Güney, önlerinde Sivasspor maçı olduğunu ifade etti.

Her zaman kazanmak için sahaya çıktıklarını belirten Güney," Bu maçı da kazanmak için sahaya çıkacağız. Aynı şekilde iyi hazırlanıp Sivas maçını kazanmak istiyoruz ve kırmızı hattan bir an önce çıkmak istiyoruz. Burada bir diğer konu da taraftarlarımızdan özür diliyorum takımım adına. Gerçekten onları üzdük. Telafisi önümüzdeki maçlarla inşallah giderilecek"dedi.

Sivasspor ile zorlu bir maça çıkacaklarını dile getiren Elazığspor Basın Sözcüsü Cengiz Gülaç ise, "Artık taraftarımıza söylemekten bıktık. Lütfen şu çirkin ve kötü tezahüratın kimseye faydası yok. Hiçbir kulüp çirkin ve kötü tezahürattan dolayı 3 puan almadı. Buna dikkat etsinler bizim onlara ihtiyacımız var. Sivas maçına bütün taraftarlarımızı davet ediyorum. Sivas'la ayrı bir kardeşlik hukukumuz var. Son viraja girdik. Taraftarlarımız gelsinler bizleri yalnız bırakmasınlar"diye konuştu.

Sivasspor maçı bilet fiyatlarıyla da ilgili bilgi veren Gülaç, vip 25, kapalı 15, Maraton 10 ve kale arkası ile misafir tribünlerinin 5 TL olarak belirlendiğini aktardı.

(HK-HİV-Y)



05.04.2017 15:03:02 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER