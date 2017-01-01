Okulun duvarlarını boyadılar
(Fotoğraflı)
Fatma Talay
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Hürriyet Ortaokulu'nun bahçe duvarları öğrenciler tarafında boyandı. Resim öğretmeni İlknur Uygur'un öncülüğünde yapılan çalışma ile bahçe duvarları rengarenk olurken, yoldan gelip geçenlerin ilgisini çekti.
Burhaniye deki okullarda BENG projesi gereğince çok sayıda etkinlik yapılırken, öğretmen öğrenci işbirliği ile pek çok okul da pırıl pırıl oldu. Hürriyet Ortaokulu'nda da Öğretmen Gülay Ayaz'ın hazırladığı projeyi uygulayan öğrenciler, bahçe duvarlarını baştan aşağıya boyadı. Resim öğretmeni İlknur Uygur'da çevreci öğrencilere yardımcı oldu. Duvarların rengarenk olduğunu anlatan Okul Müdürü Karanfil Bilgin'de, emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.
(FT-EME)
05.04.2017 15:04:38 TSI
NNNN