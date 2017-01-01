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Altınova Taşkın Koruma İnşaatına kavuştu



(Fotoğraflı)



Halil Dağ

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Süleymanpaşa İlçesi Altınova Mahallesi Taşkın Koruma İnşaatının açılış töreni büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

TESKİ tarafından düzenlenen açılış törenine, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat ve TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa'nın yanı sıra çok sayıda kurum çalışanı ve vatandaş katıldı.

Törende konuşan TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, "Hatırlanacağı üzere daha TESKİ'nin kuruluş günlerinde, burada bir toplantı yapmıştık. Yıllardan beri bu bölgedeki suların kontrolsüz bir şekilde Altınova Mahallemize gitmesi nedeniyle bunlar burada bize ifade edildi. Talimatlar üzerine TESKİ olarak, hemen plan ve projelere başladık. Bu bölgede kontrolsüz taşkınlara sebep olan ve Altınova'yı yıllardan beri mustarip eden, zarar veren bu suların nasıl uzaklaştırılması konusunda bir proje çalışması yaptık. Esasen bilindiği üzere Taşkın İnşaat Koruma doğrudan TESKİ'nin görev alanında olan bir konu değildir. Asıl yetki Fen İşleri Daire Başkanlığındaydı ama belediye meclisinin aldığı karar üzerine bu konuda TESKİ'de elinden geleni yaptı. Genel Müdürlüğümüz tarafından 12 Nisan 2016 tarihinde Süleymanpaşa Altınova Mahallesi Taşkın Koruma İnşaatımızın ihalesi yapıldı. 5 milyon 496 bin sözleşme bedeliyle iş teslimi yapıldı" dedi.



"Altınova Mahallesine gelen yağmur suları engellenmiştir"

"Bu Altınova projesi ama bu kapsamda Süleymanpaşa İlçesinin birkaç noktasına da müdahale edildi" diyen Dr. Şafak Başa, "Özellikle bu Malkara Karayolu üzerindeki dere ıslahı projelerimizden en önemlilerinden bir tanesi. Yine Karadeniz Mahallemizdeki Cevizlik Deresi Islahı ve Altınova Mahallemizdeki mevcut yağmur suyu hatlarına ilave yağmur suyu hatlarının yapılması, yine şu anda bulunduğumuz nokta itibarıyla Malkara Karayolundan itibaren Altınova'ya gelen yağmur sularının dereye deşarjını sağlamak amacıyla taşın menfezleri yapıldı. Eğrek Deresi Islahı amacıyla bin 230 metre çeşitli genişlik ve yüksekliklerde 3 metre yüksekliğinde betonarme U kesit, bin 20 metre uzunluğunda 2,70 metre genişliğinde 2,80 metre yüksekliğinde betonarme U kesit yapıldı. Ayrıca bu perdelerin üzerine TESKİ'nin renklerini taşıyan korkuluklar ve araçlar, vatandaşlar için 3 adet betonarme köprü yapıldı. Kum, kil, silt dolan Karayolları Genel Müdürlüğü menfezi TESKİ tarafından temizlenip, uygun dere deşarjı sağlandı. Daha sonra Karadeniz Mahallesi hepinizin bildiği gibi Bu Karadeniz Kültür Derneği yanındaki Cevizlik Dere Islahı orayı proje kapsamına aldık. Burada yaklaşık 170 metre uzunluğunda 5 metre genişliğinde 2,10 metre yüksekliğinde betonarme U dere kesiti inşası gerçekleştirilmiştir. Büyük bir debi taşıyan Cevizlik Deresi'nin bu betonarme kesit inşası ile Karadeniz Kültür Derneği ve festival alanı taşkından kurtulmuş olup, ayrıca TOKİ'den gelen yağmur sularının deşarjı dereye sağlanmıştır. Karadeniz Mahallesinde ayrıca 2 yaya köprüsü ve araç geçişi içinde 8 metre uzunluğunda araç köprüsü yapıldı. Bu proje kapsamında biz Altınova'da yağmur suyu proje çalışmalarımızı bitirmiştik. Altınova Mahallesi Olcay Sokak Gardiyan Sokak gibi yerlerde mevcut yağmur suyu hatlarına ilave olarak 442 metre çeşitli çaplarda beton boru ilavesi yapılmıştır. Malkara yolu üzerinde Shell benzinlik-Sumitomo ticari işyerleri önüne 910 metre uzunluğunda 2 metre çarpı 1,5 metre ile 1,5 metre çarpı 1,5 metre gibi ebatlarda taşkın menfezi 80 metre, 1 bin 800 metre betonarme boru ve 220 metre trapez açık açık kanal inşası yapılmıştır. Bu menfezler ile Karayollarının yaptığı ve deşarjını Altınova Mahallesine verdiği yağmur suları yaptığımız menfeze alınarak, deşarjı uygun koşullarda dereye verilmiştir. Böylece Malkara Karayolundan Altınova Mahallesine gelen yağmur suları engellenmiştir" ifadelerini kullandı.



"Biz işi bitirdikten sonra, Fen İşleri Daire başkanlığımıza teslim edeceğiz"

Bu arada doğan başka ihtiyaçların olduğunu ve başka eksiklikler de gördüklerini ifade eden TESKİ Genel Müdürü Başa, "Örneğin Ördekli Dere, orada biliyorsunuz İller Bankasıyla beraber yaptığımız dere ıslahımız olmuştu ama biz omuz attık Ördekli Derede 330 metre ve 2 betonarme ilave imalatımız oldu. Ördekli Dereyi tamamen taşkınlardan kurtardığımızı düşünüyorum. Biliyorsunuz Tintin Deresinin Islahı amacıyla Tekira'nın önünde bir daha orası kazılmasın ve bir sıkıntı yaşanmasın diye proje kapsamında burada 52 metre genişliğine ve 2 buçuk metre yüksekliğinde prefabrik bas yöntemiyle burada bir imalat yapıldı. Kabaca yaklaşık 3 bin 500 metre civarında bir çeşitli yerlerde ve taşkın koruma imalatını gerçekleştirmiş oluyoruz. Projeyi ve işi biz yaptık ama hakedişler Büyükşehir Belediyesi tarafından ödeniyor. Biz işi bitirdikten sonra, bir sözleşmeyle biz bunu yine ve buranın bakım alanını Fen İşleri Daire başkanlığımıza teslim edeceğiz" diye konuştu.



"Tatsız başlıklar atan oldu ama biz tabi yollumuza devam ettik"

Bu proje devam ettiği sırada tatsız ithamlarda bulunanların olduğunu kaydeden Başa, "Burayla ilgili projeleri bilmeden çok tatsız başlıklar atan oldu ama biz tabi yollumuza devam ettik. Projemizi bugün itibarı ile önemli ölçüde tamamlamış oluyoruz. Bu tür tatsız ithamlara rağmen arkadaşlarımız işlerine devam ediyorlar. Süleymanpaşa Belediyemizdeki yatırımlar tüm hızıyla devam ediyor. Birinci etap kanalizasyon ile ikinci etap kanalizasyon inşaatlarımız önemli ölçüde tamamlandı" diyerek konuşmalarını noktaladı.



"Biz ders alma konusunda sınıfta kalan bir toplumuz"

Açılış töreninde konuşan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat ise, "Biz ders alma konusunda sınıfta kalan bir toplumuz. Felaket başımıza gelmeden o felaketin ne manaya geldiğin, idrak etmekte zaman zaman güçlük çekiyoruz. İşte bugün açılışı yapılacak olan tesisler, şehrimizin sular altında kalmasını engelleyecek, can kaybı riskini ortadan kaldıracak ve o felaketten sonra yapılacak daha büyük masrafları ortadan kaldıracak önemli bir adım. Hani diyorlar ya "İyilik yap denize at, hani mutlaka gören çıkar" umarım bugün aramızda olan kalabalık bir katılımla aramızda olan Altınovalı hemşehrilerimiz bunun kıymetini biliyorlar" şeklinde konuştu.



Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ise, "Altınova'nın yıllardır çektiği sıkıntılarının sonuna geliyoruz. Altınova'nın ciddi boyuta kanalizasyon, altyapı, yağmur suları işi bitti. Bu açışını hayırlı olmasını diliyorum" diyerek açıklamasını noktaladı.

Konuşmaların ardından kesilen kurdeleyle, Süleymanpaşa İlçesi Altınova Mahallesi Taşkın Koruma İnşaatının açılış töreni gerçekleştirildi.

(HLD-MEF-Y)



05.04.2017 15:05:17 TSI

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