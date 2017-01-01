05 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
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Burhaniye'de Kaymakam Öner, öğrencilere kitap hadiye etti

05 Nisan 2017 Çarşamba, 14:58
Burhaniye'de Kaymakam Öner, öğrencilere kitap hadiye etti
Burhaniye'de Kaymakam Öner, öğrencilere kitap hadiye etti

(Fotoğraflı)

Fatma Talay
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, BENGİ Projesi kapsamında okul ziyaretlerine devam eden Kaymakam Hüseyin Öner, Milli Eğitim Müdürü Ferhan Levent ile birlikte Mesleki ve Teknik Anadolu lisesini ziyaret ederken öğrencilerle buluştu. Eşi Zehra Mine Öner'in dersinin olduğu 9-A sınıfını ziyaret eden Öner, öğrencilere kitap hediye etti.
Kaymakam Hüseyin Öner, okul müdürü Adnan Çakırdan bilgi alırken, öğrencilere okumanın önemini anlattı. Kaymakam Öner, öğrencilerin hepsine 100 temel eserden biri olan Kuyucaklı Yusuf kitabını hediye etti. Ardından okul kütüphanesinde öğrencilerle buluşan Kaymakam Hüseyin Öner, "Bilgi nasıl öğrenilir?" sorusu çerçevesinde sohbet ederken, öğrencilerden bol bol kitap okumalarını istedi.
(FT)

05.04.2017 15:05:31 TSI
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