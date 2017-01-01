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Edirneli Gaziler Kıbrıs'ta



(Fotoğraflı)



EDİRNE (İHA) - 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan Edirneli gaziler, Edirne Belediyesi'nin düzenlediği organizasyon kapsamında Kıbrıs'a gitti.

Edirne Muharip Gaziler Derneği üyelerinden oluşan 30 kişilik heyet, 2 günlük ziyaret kapsamında 43 yıl önce savaştıkları topraklara yeniden gitmenin heyecanını yaşadı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti programı kapsamında şehitlikleri ziyaret eden gaziler, Lefkoşe'de bulunan Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği'ni de ziyaret etti. Ziyarette konuşan KKTC Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Ertan Ersan, 1955-1963-1975 yıllarını anlatırken "Anavatan Türkiye ile et ve tırnak gibiyiz" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ersan, Edirneli gazilere dernek flamasını ve KKTC bayrağını takdim etti. Bu arada dernek binasını da gezen gaziler, 1974'te savaşan ve yanlarında şehit olan arkadaşlarının resimlerini panoda görünce duygulu anlar yaşadı.

(KU-MEF-Y)



05.04.2017 15:06:10 TSI

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