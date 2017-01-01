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Lise öğrencileri fakültede derse katıldı



(Fotoğraflı)



Taşkın Sarıca

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir Üniversitesi ve Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan Bengi Projesi kapsamında Necatibey Eğitim Fakültesi ve Gömeç 6 Eylül CPAL Okulu işbirliğinde "11'ler Üniversitede" etkinliği gerçekleştirildi. Liseli öğrenciler Necatibey Eğitim Fakültesi'nde Bitki Fizyolojisi dersine girdiler.

Necatibey Eğitim Fakültesi'nde ilginç bir uygulamaya imza atıldı. Lise'de okuyan 11.sınıf öğrencileri fakülteye giderek sınıfta ders dinledi. Gömeç 6 Eylül Çok Programlı Lisesi Okul müdürü Serap Aydınışık Özer ve Coğrafya öğretmeni Eyüp Karatepe eşliğinde fakülte sıralarında yer alan öğrenciler, Bitki Fizyolojisi dersine girdiler. Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiklerini söyleyen Okul müdürü Serap Aydınışık Özer, "Evlatlarımız üzerinde sınav yolculuğunda çok önemli katkısı olacağına inanıyorum. Onlar mutlu ise yarınlarımız umut dolu" açıklamasında bulundu.

NEF Dekan V. Prof. Dr. Fatih Satıl, etkinlik öncesi liseli öğrencilere baklava ikramında bulunarak, "Bengi projesinin başlangıcında bu yana her aşamasında NEF olarak destek vermekteyiz. Bu etkinlik liseli gençlerin üniversite yolculuğu anlamında ufuklarını açacak tercihlerini yönlendirecek önemli bir faaliyet olmuştur. Okul idarecilerimizi ve öğretmenlerimizi böyle bir etkinliği gerçekleştirdikleri için tebrik ediyorum" dedi.

Etkinlik sonunda, Prof. Dr. Fatih Satıl'a, Gömeç 6 Eylül CPAL Okulu adına plaket takdim edildi.

(TS-



05.04.2017 15:06:52 TSI

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