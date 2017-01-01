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Çatı katında çıkan yangını vatandaşlar kendi imkanlarıyla söndürdü



(Fotoğraflı)



Cihan Atik

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde tek katlı bir evin çatısında çıkan yangını vatandaşlar kendi imkanlarıyla söndürdü.

Edinilen bilgiye göre Başiskele ilçesi Yakacık Mahallesi Beyaz Sokak üzerindeki tek katlı bir evin çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Çatı katında çıkan yangına itfaiyeden önce müdahale eden vatandaşlar, kısa süren çalışmaların ardından yangını kendi imkanlarıyla söndürdü.

Evin çatı katında maddi hasar meydana geldi.

(İG-RFK-Y)



05.04.2017 15:06:53 TSI

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