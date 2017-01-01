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Örnek öğrencilerin hediyesi Bursa oldu



(Fotoğraflı)



Hüdayi Demirhan

BALIKESİR (İHA) - Dursunbey'de öğrenim hayatları ile örnek gösterilen öğrenciler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün organizasyonu, Dursunbey Belediyesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi desteği ile Bursa Şehir Gezisine katıldılar.

Dursunbey'de ortaokul ve lise düzeyinde eğitim gören ve sosyal, kültürel, sportif ve akademik başarı sağlayan, BENGİ ve Özel Büro projelerine aktif katılım gösteren 80 öğrenci öğretmenleri rehberliğinde Bursa Gezisinde buluştu. Geziye kırsal mahalle okulları dahil olmak üzere ortaokul ve liselerimizin tamamından başarılı ve örnek öğrenciler katıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesislerinde yapılan kahvaltının ardından Bursa Doğal Yaşam Parkı turu ile öğrenciler farklı hayvan ve bitkileri tanıma ve yakından gözleme fırsatı buldular. Bursa Afet Eğitim Merkezi´nde deprem, sel, yangın, fırtına gibi doğal afet simulasyonlarında eğitimler alan öğrenciler, doğal afet durumunda hayatta kalmak ve en az hasarla atlatmak için bilgilendirildiler. Gezinin son durağı Bursa Bilim ve Teknoloji merkezi oldu. Teknolojinin gelişim süreci ve yeni teknolojilerle ilgili yapılan sunumun ardından Bilim ve Teknoloji Merkezi sergilerini gezdiler.

Dursunbey İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Dursunbey Belediyesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi´nin birlikte organize ettiği gezi boyunca oldukça neşeli ve mutlu olduğu gözlenen öğrenciler bu tecrübeyi yaşamalarına vesile olan Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan´a, Sosyal İşler Müdürü Fahri Bahçavan´a ve Dursunbeyli olan Bursa Büyükşehir Belediyesi Protokol ve Dış İlişkiler Şube Müdürü Hüseyin Buran'a katkılarından dolayı teşekkür ettiler.

(HD)



05.04.2017 15:09:33 TSI

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