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YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
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Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı:

05 Nisan 2017 Çarşamba, 15:03
Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı:
Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı:
- "Terörle mücadele sonuna kadar devam edecek"

(Fotoğraflı)

Taşkın Sarıca
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, 04-10 Nisan tarihleri arasında kutlanan Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yıl dönümü nedeniyle İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek ve Müdür Yardımcısı Rafet Kantar ile emniyet personelinden oluşan bir heyeti makamında kabul etti. Polislerin ziyaretinde konuşan Vali Yazıcı; "Devletimiz güçlüdür, son terörist etkisiz hale gelinceye kadar bu mücadele sürecektir"dedi.
Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, 172. yılını kutlayan emniyet teşkilatının 10 Nisan Polis Günü'nü ve Polis Haftasını aileleri ile birlikte kutlayarak çalışmalarında başarılar diledi. Ziyaret sırasında İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, Polis Haftası etkinlikleri hakkında Vali Ersin Yazıcı'ya bilgi verdi.
Vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için 24 saat görev yapmaya devam edeceklerini belirten İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, "Polis teşkilatı olarak yaptığımız her türlü çalışmamıza verdiğiniz desteğinizi hep arkamızda hissettik. Bu bize güven ve cesaret veriyor. Ortak paydamız Balıkesir'imizi daha da ileriye götürmek için çalışmalarımız devam edecek" dedi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Yazıcı, "Türk Polis Teşkilatımız milletimizin can ve mal güvenliği için gece gündüz demeden çalışıyor, gerektiğinde canını feda etmekten çekinmiyor. Balıkesir'de de polis teşkilatımız çalışmalarını başarı ile sürdürüyor. Görevleri başında şehit düşen emniyet personelimizi rahmetle anıyor, gazi polislerimize sağlıklı bir yaşam diliyorum" diye konuştu.
Konuşmasının son bölümünde Türkiye Cumhuriyeti'nin ne pahasına olursa olsun terörle mücadeleye devam edeceğini ifade eden Vali Yazıcı, "Bugüne kadar böyle olmuştur, bundan sonra da aynı kararlılıkla yoluna devam edecektir. Bunu herkesin bilmesi lazım. Türkiye'nin bütünlüğüne, milletimizin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine saldıranlar hak ettikleri cevabı almaktadırlar ve alacaklardır. Devletimiz güçlüdür, son terörist etkisiz hale gelinceye kadar bu mücadele sürecektir. Devletimizin gücü, milletimizin birlik ve beraberliği sınanmamalı, gerçekleştirilen bu saldırıların hiçbir zaman amacına ulaşmayacağı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ülkesi ve milleti ile birlikte ebediyen tek bayrak, tek devlet, tek millet, tek vatan toprağında varlığını devam ettireceği asla unutulmamalıdır" diye konuştu.
(TS-

05.04.2017 15:09:49 TSI
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