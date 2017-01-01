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Karataş: "OSB ile ekonomimiz güçlenecek"

05 Nisan 2017 Çarşamba, 15:03
Karataş: "OSB ile ekonomimiz güçlenecek"
Karataş: "OSB ile ekonomimiz güçlenecek"

(Fotoğraflı)

Ahmet Altay
ORDU (İHA) - Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası(FATSO) Başkanı Tayfun Karataş, ikinci etap Organize Sanayi Bölgesi(OSB)'nin faaliyete girmesi ile birlikte Fatsa'nın yakın zamanda ekonomisi ile Karadeniz'de adından söz ettirecek bir ilçe konumuna geleceğini söyledi.
Tayfun Karataş yaptığı açıklamada, "Fatsa gün geçtikçe büyüyor ve bu büyümesi ile birlikte ekonomisi de canlanıyor. Bakıldığı zaman Organize Sanayi Bölgesi'nde ciddi derecede istihdam var. Bu durumda ekonomiye güç veren bir unsur oluyor. Tarıma dayalı bir ekonomiden sanayiye dayalı bir ekonomiye doğru durum ilerliyor. Açılacak olan ikinci etap organize sanayi ile istihdam sayısı bu bölgede 10 bin'e çıkacaktır. Ekonomide güçlü olan bir ilçe her zaman bölgesinde adından söz ettiren bir konuma gelecektir. Karadeniz Bölgesi'nde bu istihdam sayısı ile adandan söz ettirecek ve güçlü bir ekonomiye sahip olacaktır Fatsa ilçemiz. Fındık bizim için vazgeçilmez bir ürün. Fındığın yanı sıra fındığa ek gelir değil de ana gelir kaynağı olarak göstereceğimiz sanayiye dayalı bir ekonomi anlayışını kazanmak için çalışıyoruz. Fındık olduğu zaman iyi fındık olmadığı zaman kötü ekonomi anlayışını rafa kaldıracak duruma geleceğimize inanıyorum. OSB'yi büyüttüğümüz takdirde Fatsa'da yaşayan insanların bir iş kapısının olacağını bununla birlikte oradan elde edilecek gelirin ekonomiye yansıyacağını göreceğiz. Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası olarak birinci önceliğimiz bölgede ticaretin gelişmesini sağlamak ve OSB'nin gelişmesini sağlamaktır" şeklinde konuştu.
(AA-SLH-Y)

05.04.2017 15:10:37 TSI
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