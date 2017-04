YEREL HABERLER / KARABÜK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Saylar'dan İdlib tepkisi

Çetin Uzunkara

KARABÜK (İHA) - AK Parti Karabük İl Başkanı Timurçin Saylar, İdlib'teki kimyasal silah saldırısını kınayarak, "Bu nasıl bir acımasızlıktır, nasıl bir savaştır. Allah bunları ıslah etsin" dedi.

Suriye'nin İdlib kentinde yaşanan olayın hiçbir şey ile bağdaştırılamayacağını ifade eden Saylar, "Yaralananların çoğu çocuk. O çocukların resimlerini gördüğünüz andan itibaren her şey ortaya çıkıyor. Bu nasıl bir acımasızlıktır, nasıl bir savaştır. Bunun hesabını da tüm dünya tarafından sorulmasını istiyorum. Terörle bütün herkes aynı şekilde ayrımcılık yapmadan mücadele etmelidir, bu rejim ve rejimin destekçileri yıllardır çoluk çocuk demeden katliam yaptılar. Allah bu Esad belasını ıslah eylesin. Haberleri izliyoruz, içimiz acıyor. İnşallah en kısa sürede bu şiddet son bulur. İdlib'te yaşananları şiddetle kınıyorum. Rabbim Suriyelilerin yar ve yardımcısı olsun" ifadelerine yer verdi.

Suriye'de yaşanan bu olayları Hükümet olarak her zaman olduğu gibi Türkiye ve Avrupa'daki her platformda gündeme getireceklerini de söyleyen Saylar, bir an önce bu savaşın durması gerektiğini de kaydetti.

05.04.2017 15:11:11 TSI

