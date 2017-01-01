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Saylar'dan İdlib tepkisi

05 Nisan 2017 Çarşamba, 15:04
Saylar'dan İdlib tepkisi
Saylar'dan İdlib tepkisi

(Fotoğraflı)

Çetin Uzunkara
KARABÜK (İHA) - AK Parti Karabük İl Başkanı Timurçin Saylar, İdlib'teki kimyasal silah saldırısını kınayarak, "Bu nasıl bir acımasızlıktır, nasıl bir savaştır. Allah bunları ıslah etsin" dedi.
Suriye'nin İdlib kentinde yaşanan olayın hiçbir şey ile bağdaştırılamayacağını ifade eden Saylar, "Yaralananların çoğu çocuk. O çocukların resimlerini gördüğünüz andan itibaren her şey ortaya çıkıyor. Bu nasıl bir acımasızlıktır, nasıl bir savaştır. Bunun hesabını da tüm dünya tarafından sorulmasını istiyorum. Terörle bütün herkes aynı şekilde ayrımcılık yapmadan mücadele etmelidir, bu rejim ve rejimin destekçileri yıllardır çoluk çocuk demeden katliam yaptılar. Allah bu Esad belasını ıslah eylesin. Haberleri izliyoruz, içimiz acıyor. İnşallah en kısa sürede bu şiddet son bulur. İdlib'te yaşananları şiddetle kınıyorum. Rabbim Suriyelilerin yar ve yardımcısı olsun" ifadelerine yer verdi.
Suriye'de yaşanan bu olayları Hükümet olarak her zaman olduğu gibi Türkiye ve Avrupa'daki her platformda gündeme getireceklerini de söyleyen Saylar, bir an önce bu savaşın durması gerektiğini de kaydetti.
(ÇU-YE-Y)

05.04.2017 15:11:11 TSI
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