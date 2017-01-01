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YEREL HABERLER  / DÜZCE HABERLERİ
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Düzce'de Avukatlar Günü kutlandı

05 Nisan 2017 Çarşamba, 15:07
Düzce'de Avukatlar Günü kutlandı
Düzce'de Avukatlar Günü kutlandı

(Fotoğraflı)

Ali Yıldız
DÜZCE (İHA) - Düzce Barosu tarafından 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle Düzce Barosu lokalinde mini bir resepsiyon düzenlendi. Düzenlenen resepsiyonda 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle düzenlenen resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Düzce Barosu 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle Düzce Barosu lokalinde mini bir resepsiyon düzenledi. Resepsiyona Düzce Valisi Zilkif Dağlı, İl Jandarma Komutanı Albay Ramazan Özdemir, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, Baro Başkanı Avukat Azade Ay, avukatlar ve davetliler katıldı.
Resepsiyonda kısa bir konuşma yapan Düzce Valisi Zülkif Dağlı, "Avukatlar adaletin vazgeçilmez unsurlarından birisidir. Tüm avukatlarımızın günün kutluyorum" dedi.
Protokolün konuşmasının ardından Düzce Barosu tarafından 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle Düzce genelinde düzenlenen ilk ve ortaokullar arası resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere plaket ve altın ödülü verildi. Düzenlenen resim yarışmasında birinci İsmetpaşa Ortaokulu'ndan Ömer Emre Ölmez, ikinci Mustafa Kemal Ortaokulu'ndan Sümeyye Oğur ve üçüncü İsmetpaşa Ortaokulu'ndan Tuba Naz Bozkurt oldu. Kompozisyon yarışmasında ise birinci Turgut Özal Anadolu Lisesi'nden Zeynep Arslan, ikinci Turgut Özal Anadolu Lisesi'nden Melih Atan ve üçüncü Özel Kültür Fen Lisesi'nden Ece Budakçı oldu. Dereceye giren öğrencilere ödüllerini protokol üyeleri verdi.
(İG-RFK-Y)

05.04.2017 15:14:25 TSI
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