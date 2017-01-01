05 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Deneme sınavları yapılıyor

05 Nisan 2017 Çarşamba, 15:07
Deneme sınavları yapılıyor
Deneme sınavları yapılıyor

(Fotoğraflı)

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde BENGİ ve Hedef 3'te 3 Projeleri 8. Sınıflar son deneme sınavı yapıldı.
Edremit'te BENGİ projesinin akademik başarı ayağı olan Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan "Hedef 3'te 3 Projesi" deneme sınavları devam ediyor. Hedef 3'te 3 Projesi "BENGİ" Projesinin bir alt kolu niteliğinde ve akademik başarının artırılmasının yanında 3 yıl içerisinde Edremit'i il sıralamasında ilk 3 ilçe arasında görmek amacıyla hazırlanarak hayata geçirilmişti.
Edremit Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığının destekleriyle gerçekleştirilen proje kapsamında Edremit'te 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ve 12. sınıflara uygulanan deneme sınavları ile öğrencilerin hem bilgi birikimlerini ölçmeleri hem de test çözme teknikleri ve zaman yönetimi becerilerini geliştirmeleri hedeflenmekte. Bu kapsamda iki gün, iki oturum şeklinde planlanan deneme sınavı 8. sınıfların bu eğitim- öğretim yılında gerçekleşen son deneme sınavı olacak.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç deneme sınavının ilk oturumu esnasında 15 Temmuz İmam Hatip Ortaokulu ve Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerimizin heyecanına ortak oldu.
Hiçbir sorun yaşanmadan başarılı bir şekilde gerçekleştirilen deneme sınavlarında okul idareleri de gereken tüm hassasiyeti göstererek sınavların ciddiyet içerisinde gerçekleştirilmesini sağladılar. Deneme sınavına toplamda bin 643 öğrenci katıldı. 8. sınıflarda iki oturum gerçekleşecek deneme sınavında öğrenciler 120'şer dakika boyunca 60'ar soruya cevap verdiler.
(EME)

05.04.2017 15:14:29 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Balıkesir'de 5 Nisan Avukatlar Günü Kutlandı
YEREL

BALIKESİR'DE 5 NİSAN AVUKATLAR GÜNÜ KUTLANDI
Başkan Uğur'dan festival açıklaması
YEREL

BAŞKAN UĞUR'DAN FESTİVAL AÇIKLAMASI
Ücretsiz kanser taraması yaptırdılar
YEREL

ÜCRETSİZ KANSER TARAMASI YAPTIRDILAR
Altıeylül dört koldan bastırıyor
YEREL

ALTIEYLÜL DÖRT KOLDAN BASTIRIYOR
Burhaniye'de Avukatlar Günü kutlandı
YEREL

BURHANİYE'DE AVUKATLAR GÜNÜ KUTLANDI
Burhaniye'de Safranbolu Evleri geçim kapısı oldu
YEREL

BURHANİYE'DE SAFRANBOLU EVLERİ GEÇİM KAPISI OLDU
Edremit Huzurevi'ni ziyaret ettiler
YEREL

EDREMİT HUZUREVİ'Nİ ZİYARET ETTİLER
Burhaniye' de Hasan Dayı Çiftçi Mallarına başkanı oldu
YEREL

BURHANİYE' DE HASAN DAYI ÇİFTÇİ MALLARINA BAŞKANI OLDU
Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı:
YEREL

BALIKESİR VALİSİ ERSİN YAZICI:
Örnek öğrencilerin hediyesi Bursa oldu
YEREL

ÖRNEK ÖĞRENCİLERİN HEDİYESİ BURSA OLDU
Lise öğrencileri fakültede derse katıldı
YEREL

LİSE ÖĞRENCİLERİ FAKÜLTEDE DERSE KATILDI
Burhaniye'de Kaymakam Öner, öğrencilere kitap hadiye etti
YEREL

BURHANİYE'DE KAYMAKAM ÖNER, ÖĞRENCİLERE KİTAP HADİYE ETTİ
Okulun duvarlarını boyadılar
YEREL

OKULUN DUVARLARINI BOYADILAR
Kullanılmış otomobil lastiklerinden çiçek saksısı
YEREL

KULLANILMIŞ OTOMOBİL LASTİKLERİNDEN ÇİÇEK SAKSISI
Ayaklı Kır Bahçesi yaza hazırlanıyor
YEREL

AYAKLI KIR BAHÇESİ YAZA HAZIRLANIYOR
Balıkesir'de huzur operasyonu
YEREL

BALIKESİR'DE HUZUR OPERASYONU
Anaokulu öğrencilerinden sürpriz ziyaret
YEREL

ANAOKULU ÖĞRENCİLERİNDEN SÜRPRİZ ZİYARET
Burhaniye'de bir ilki gerçekleştirdiler
YEREL

BURHANİYE'DE BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİLER
Burhaniyeli minikler Kütüphane Haftasını kutladı
YEREL

BURHANİYELİ MİNİKLER KÜTÜPHANE HAFTASINI KUTLADI
Burhaniyeli minikler tiyatro ile tanıştı
YEREL

BURHANİYELİ MİNİKLER TİYATRO İLE TANIŞTI
Akçay temiz suya kavuşuyor
YEREL

AKÇAY TEMİZ SUYA KAVUŞUYOR
Altıeylül Ortaokulu yararına kermes
YEREL

ALTIEYLÜL ORTAOKULU YARARINA KERMES
Başarılı öğrenciler ödüllendirildi
YEREL

BAŞARILI ÖĞRENCİLER ÖDÜLLENDİRİLDİ
Başkan Uğur Pazarcı esnafıyla buluştu
YEREL

BAŞKAN UĞUR PAZARCI ESNAFIYLA BULUŞTU