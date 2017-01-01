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Deneme sınavları yapılıyor



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BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde BENGİ ve Hedef 3'te 3 Projeleri 8. Sınıflar son deneme sınavı yapıldı.

Edremit'te BENGİ projesinin akademik başarı ayağı olan Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan "Hedef 3'te 3 Projesi" deneme sınavları devam ediyor. Hedef 3'te 3 Projesi "BENGİ" Projesinin bir alt kolu niteliğinde ve akademik başarının artırılmasının yanında 3 yıl içerisinde Edremit'i il sıralamasında ilk 3 ilçe arasında görmek amacıyla hazırlanarak hayata geçirilmişti.

Edremit Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığının destekleriyle gerçekleştirilen proje kapsamında Edremit'te 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ve 12. sınıflara uygulanan deneme sınavları ile öğrencilerin hem bilgi birikimlerini ölçmeleri hem de test çözme teknikleri ve zaman yönetimi becerilerini geliştirmeleri hedeflenmekte. Bu kapsamda iki gün, iki oturum şeklinde planlanan deneme sınavı 8. sınıfların bu eğitim- öğretim yılında gerçekleşen son deneme sınavı olacak.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç deneme sınavının ilk oturumu esnasında 15 Temmuz İmam Hatip Ortaokulu ve Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerimizin heyecanına ortak oldu.

Hiçbir sorun yaşanmadan başarılı bir şekilde gerçekleştirilen deneme sınavlarında okul idareleri de gereken tüm hassasiyeti göstererek sınavların ciddiyet içerisinde gerçekleştirilmesini sağladılar. Deneme sınavına toplamda bin 643 öğrenci katıldı. 8. sınıflarda iki oturum gerçekleşecek deneme sınavında öğrenciler 120'şer dakika boyunca 60'ar soruya cevap verdiler.

(EME)



05.04.2017 15:14:29 TSI

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