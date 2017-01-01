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'Koruyucu Ağız ve Diş Sağlığı' programı gerçekleştirildi



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da 'Koruyucu Ağız ve Diş Sağlığı' programı çerçevesinde Malazgirt İlkokulunda etkinlik düzenlendi.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın Erzurum'dan katıldığı ve tüm Türkiye'de aynı anda yürütülen 'Koruyucu Ağız ve Diş Sağlığı' programı Adıyaman merkez Malazgirt İlkokulunda gerçekleştirildi. Öğrencilere ağız ve diş sağlığı uygulaması yapılarak, diş macunu ve diş fırçası dağıtıldı.

Etkinliğe AK Parti Adıyaman Milletvekili Salih Fırat, Sağlık Müdürü Mehmet Emin Taş, Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Erdoğan Öz, Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya, yöneticiler ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte konuşan Adıyaman Halk Sağlığı Müdürü Mustafa Kutlu, "Halk Sağlığı olarak 11 hekim arkadaşımız, 44 sağlık personelimizle Ekim ayından bu yana okullarda düzenli olarak ağız diş sağlığı taramaları, flor vernik uygulamaları yapmaktayız. Bugünde Türkiye genelinde tanıtılan bu program kapsamında okulun birinci dönem 17 bin öğrenciyi flor vernik uygulaması ve ağız diş sağlığı konusunda eğitim verdik. Ayrıca 11 bin öğrencinin de diş çürüğünün olup olmadığı tespit edildi. Amacımız çocuklarımız 12 yaşa geldiğinde ağızlarında ki diş çürüğünü en az 4 kat azaltmaktır. Öğrencilerimizin düzenli olarak diş fırçalama alışkanlığının sağlamaktır" dedi.

Milletvekili Salih Fırat ise, "Türkiye genelinde Sağlık Bakanımızın Erzurum'daki katılımı ile ağız diş sağlığı koruma programını başlatmış oluyoruz. Sağlıkta koruyucu hekimlik en başta gelir. Diş sağlığı içinde düzenli bakımın yapılması gerekir. Diş sağlığı konusunda Adıyaman Türkiye'de örnek bir ildir. Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından öğrencilerin diş sağlığı noktasında yaptıkları çalışmalardan dolayı kutluyorum" ifadelerini kullandı.

(AHM)



05.04.2017 15:15:03 TSI

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