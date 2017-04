YEREL HABERLER / GAZİANTEP HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Gaziantep'te "Türkiye'de Yabancı Dil Olarak İngilizce" konulu sempozyum

GAZİANTEP (İHA) - Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü tarafından "Türkiye'de Yabancı Dil Olarak İngilizce Öğretimi" konulu sempozyum düzenledi.

HKÜ Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen sempozyumda "Türkiye'de Yabancı Dil Olarak İngilizce Öğretimi" tüm yönüyle ele alınarak tartışıldı. İngilizce konusunda ülke olarak geldiğimiz yer, İngilizce öğrenirken toplum olarak yaptığımız hatalar, yaygın olarak yapılan yanlışlar ve bu hataların istatiksel veriler ile sunumu gibi çeşitli konularda detaylı tespitler incelendi.

"Gelişim ve Kalkınma için İngilizce çok önemli"

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan HKÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz: "Küreselleşen dünyada bilgi üretimi ve teknolojik gelişmeler; özellikle ekonomik, akademik ve siyasi ilişkiler de yeni bir dönem başlatmış ve günümüz küresel dünyasında uluslararası iletişim kaçınılmaz hale gelmiştir. İngilizce bu bağlamda tüm ülkelerin ortak dili haline gelmiştir. İngilizce öğrenimi gerek toplumsal gelişim, gerekse toplumsal kalkınma bakımından son derece önemlidir. Bu durumun doğal bir sonucu olarak İngilizce öğretimi giderek daha önemli bir hale gelmiştir. Tüm Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ilköğretimden üniversiteye önem verilmekte ve farklı program uygulamaları ile başarıya ulaşmanın yolları aranmaktadır. İngilizce öğretmenliği lisans programımızda bilinçli sorumluluk küreselleşmenin taleplerini karşılamak üzere dil yeterlilikleri gelişmiş, araştırma yapmayı ve kendini geliştirmeyi amaç edinmiş, nitelikli İngilizce öğretmenleri yetiştirmeyi hedeflemekteyiz" dedi.

Sempozyum geleneksel hale gelecek

HKÜ Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Görsev Sönmez ise, "Sürekli gelişen ve ilerleyen bir dünyada inovatif kimliği Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Yılmaz öncülüğünde her geçen gün ilerleten bir üniversite olarak çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Bizler İngiliz Dili Bölümü olarak bu sorumlulukla ülkemizde bu alanda araştırmaları ve eğitimleriyle ileri gelen kıymetli öğretim üyelerimiz ile birlikte, yapabileceklerimizi tartışacağımız bir sempozyumla karşınızdayız" dedi.

Sönmez, sempozyumu geleneksel hale getirmek istediklerini de ifade etti. Seminere katılan isimlerden Çukurova Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümünden Prof. Dr. Hatice Sofu ve Doç. Dr. Cem Can, Gazi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümünden Doç. Dr. Paşa Tevfik Cephe konferansta önemli sunumlar gerçekleştirdi. Hatice Sofu, birinci dil edinim adlı sunumunu gerçekleştirirken, Paşa Tevfik Cephe, İngilizce Öğretmenlerinin hizmet eğitimi ve İngilizce Öğretmeni yetiştirme programındaki uygulamalar konusunu anlattı. Cem Can ise "Yabancı dil olarak İngilizce öğretiminde derlem kullanımı ve hata çözümlemesinde bize sundukları" konulu sunum yaptı.

Konunun geniş bir yelpazede tartışıldığı ve soru-cevap şeklinde devam eden sempozyum, toplu fotoğraf çekimi ve plaket takdimiyle son buldu.

05.04.2017 15:15:25 TSI

