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YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
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SÜ Kulu MYO'dan kan bağışına destek

05 Nisan 2017 Çarşamba, 15:09
SÜ Kulu MYO'dan kan bağışına destek
SÜ Kulu MYO'dan kan bağışına destek

(Fotoğraflı)

Ömer Keleş
KONYA (İHA) - Selçuk Üniversitesi (SÜ) Kulu Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencileri Kızılay'a kan bağışında bulundu.
Kızılay Konya Kan Merkezi Grup Başkanı Dr. Hikmet Başer, her 3 ayda bir olmak üzere Kulu ve SÜ Kulu MYO'da kan bağışı kampanyalarında kan alımlarına devam ettiklerini söyledi. Dr. Başer, "Bu gün yalnızca Selçuk Üniversitesi Kulu Meslek Yüksek Okulunda eğitim ve öğrenim gören öğrencilerin yapacakları kan bağışı için geldik. Akşam mesai bitimine kadar yaklaşık 50 ünite kan almayı planlıyoruz. Mayıs ayı içerisinde de Kulu merkezde iki gün kan bağışı için kan alımı yapacağız" dedi.
(ÖK-AH-Y)

05.04.2017 15:15:50 TSI
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