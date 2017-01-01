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Burhaniye' de Hasan Dayı Çiftçi Mallarına başkanı oldu



(Fotoğraflı)



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Mustafa Umay, Çiftçi Malları Koruma Başkanlığından istifa ederken, yerine başkan yardımcısı Hasan Dayı getirildi. Bir basın açıklaması yaparak görev değişimini duyuran yeni başkan Hasan Dayı, çiftçiler için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Burhaniye Çiftçi Malları Koruma Başkanı Mustafa Umay, işlerinin yoğunluğunu gerekçe göstererek görevinden ayrılırken, yerine başkan yardımcısı Ağacık Muhtarı Hasan Dayı seçildi. Çiftçiler için ellerinden geleni yapacaklarını anlatan Hasan Dayı, "10 Nisan 2015 tarihinde seçimle Burhaniye Çiftçi Malları Koruma Başkanı olan ve o günden itibaren başarılı çalışmaları ile görevini yürüten Mustafa Umay istifa etti. Bu görev,yönetim kurulu kararı ile bana verildi. Daha önceki görevim olan başkan yardımcılığından ÇMK başkanlığına beni layık gören arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Yönetim kurulunda başkan yardımcılığına Mücahit Keskin getirilirken, yönetimimize Şarköy muhtarı Rıfat Ergün de katılmıştır. İlçemizin üst düzey yöneticileri ve personeli ile iyi ilişkiler içerisinde çalışacağız. Çiftçilerimizin isteklerini, kanunların elverdiği ölçüde yerine getirmek istiyoruz. Çiftçilerimizin tarlalarına daha iyi şartlarda ulaşabilmeleri için hedeflerimiz arasında yol tamir ve hendek yapımı için 1 adet dozer alımına karar verdik. ÇMK olarak görevimizi bu güne kadar en iyi şekilde yerine getirmenin mutluluğunu yaşarken, bundan sonrada hizmet için tüm personelimizle birlikte gece, gündüz demeden çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. Hasan Dayı başkanlığındaki yönetim Mücahit Keskin, Mustafa Göksu, Mustafa Umay ve Rıfat Ergün'den oluştu.

(FT)



05.04.2017 15:16:15 TSI

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