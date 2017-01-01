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Belediye işçilerine iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

05 Nisan 2017 Çarşamba, 15:09
Belediye işçilerine iş sağlığı ve güvenliği eğitimi
Belediye işçilerine iş sağlığı ve güvenliği eğitimi
- Akdeniz Belediyesi, Türkiye İş Kurumu üzerinden istihdam edilen personeline eğitim veriyor

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Akdeniz Belediyesi, Toplum Yararına Program (TYP) çerçevesinde geçtiğimiz ay istihdam ettiği personeline yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitimine başladı.
İŞKUR üzerinden Akdeniz Belediyesi'nin çeşitli birimlerinde geçici işçi olarak istihdam edilen personele yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri başladı. Belediye konferans salonunda düzenlenen eğitime, Akdeniz Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Aktaş, birim müdürleri ve istihdam edilen personel katıldı.
Bolkar Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi tarafından verilen eğitim kapsamında, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu hükümlerine göre işveren ve çalışanların, işyerindeki iş güvenliği ve iş sağlığının sağlanması ve mevcut koşulların iyileştirilmesi için yetki ve sorumluluklar ile hak ve ödevleri anlatıldı. Slayt destekli sunumunda iş sağlığının ve iş güvenliğinin 2 ayrı konu olduğunu hatırlatan iş güvenliği uzmanı Tuğrul Kar, kamu ve özel sektör ayrımı gözetmeksizin tüm çalışanlar söz konusu kanun kapsamına olduğunu ifade etti.
"Kazaların yüzde 98'i insan hatalarından kaynaklanıyor"
İşyerlerinin tehlike sınıflarına göre kademeli olarak personeline bu eğitimleri vermesi gerektiğini belirten Kar, "İş sağlığı ve iş güvenliği, sadece çalışanların değil, aynı zamanda işletmenin ve operasyonun da korunmasını amaçlıyor. Buradaki temel amaç, çalışanları kaza ve hastalıklardan korumak, zarar verici etkileri azaltmak, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden dolayısıyla çalışanların mutlu olmalarını gerçekleştirmektir. Burada kuralcı değil, önleyici bir yaklaşım söz konusudur. İş kazalarının nedenlerini çevresel faktörler, kişiye bağlı faktörler ve eğitim yetersizliği olarak sınıflandırabiliriz" dedi. Kazaların yüzde 78'inin emniyetsiz çalışmalardan, yüzde 20'sinin emniyetsiz durumlardan ve yüzde 2'sinin de doğal olaylardan kaynaklandığını sözlerine ekleyen Kar, "Bu oranlardan da görülüyor ki, iş kazalarının yüzde 98'inin nedeni insanlardır. Ne yazık ki ülkemizde her altı dakikada bir iş kazası meydana geliyor, her iki buçuk saatte bir işçi sakat kalıyor ve her altı saatte bir işçi ölüyor. Bütün bu olumsuz istatistikleri tersine çevirmek için çalışanların ve işverenlerin tam uyum içerisinde hareket etmeleri gerekiyor" diye konuştu.
İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden istihdam edilen 420 personele etaplar halinde verilecek.
(HSK-Y)

05.04.2017 15:16:27 TSI
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