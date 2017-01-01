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Tekirdağ plajlarına Mavi Bayrak çalışması



(Fotoğraflı)



Halil Dağ

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, merkez ilçe olan Süleymanpaşa'ya bağlı Altınova Mahallesinde bulunan plajlarına 'Mavi Bayrak' almak için gerekli çalışmalar başlattıklarını söyledi.

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) tarafından düzenlenen Süleymanpaşa İlçesi Altınova Mahallesi Taşkın Koruma İnşaatının açılış törenine katılım sağlayarak bir konuşma yapana Başkan Kadir Albayrak, Altınova Mahallesinde yaşayan vatandaşlara müjde verdi. Başkan Albayrak, 44 ülkede faaliyet yürüten Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı'nın (FEE), belli kriterlere sahip plaj ve marinalara verdiği ödül olan Mavi Bayrak uygulamasını almak için çalışma başlattıklarını ifade etti.

Başkan Albayrak konuşmasının devamında, "Altınova, her zaman söylemiştik Tekirdağ'ın parlayan yıldızıdır. Altınova'ya çok önemli bir müjde vermek istiyorum. Bu sene Altınova Plajlarına mavi bayrak alacağız. Altınova plajlarına mavi bayrak almak için gereken çalışmayı başlattık. Yani sadece Şarköy'de vardı. Şimdi ise Altınova'da da olacak" ifadelerini kullandı.

Altınova Mahallesinde oturan bir vatandaş da 'Altınova Halkı size teşekkür eder' pankartıyla kürsüye gelerek, Altınova mahallesinde yapılan çalışmalardan dolayı Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve TESKİ'ye teşekkür etti.

(HLD-MEF-Y)



05.04.2017 15:16:31 TSI

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