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Er Meydanı'nda ki çayıra revize



(Fotoğraflı)



EDİRNE (İHA) - Edirne Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yoğun kış şartlarından dolayı zarar gören Er Meydanı'ndaki çim çayırda revize çalışmalarına başladı. Edirne Belediyesi geçtiğimiz yıl Er Meydanı'ndaki çayırda köklü değişikliklere gitmiş, Er Meydanı güreşçilerin daha rahat güreşmesini sağlayacak çimlerle kaplanmıştı.

Son yılların en fazla kar yağışını alan ve en soğuk kışını yaşayan Edirne'de, Sarayiçi Er Meydanı'ndaki çayır da zarar gördü. Edirne Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri havaların ısınmasıyla birlikte Er Meydanı'nda revize çalışmalarına başladı. Ekipler, bozulan yerleri tamir etti. 10-16 Temmuz tarihlerinde yapılacak 656. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali'ne kadar çimlerin, güreşçilerin rahatça güreşebileceği sıklığa ve büyüklüğe gelmesi için çalışmaların süreceği bildirildi.

Edirne Belediyesi geçtiğimiz yıl düzenlenen Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali öncesinde Er Meydanı'nda köklü değişikliklere gitmiş, alan güreşçilerin daha rahat güreşebileceği çimlerle kaplamıştı. Alanın kotu düşürülmüş, güreşçilerin sakatlanmalarını önlemek adına ağaç kökleri alandan sökülerek, temizlenmişti. Yeni ekilen çimler ise bir minder görevi görerek, güreşçilerin daha sağlıklı ortamda güreşmelerini sağlamıştı.

(KU-MEF-Y)



05.04.2017 15:18:59 TSI

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