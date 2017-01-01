AK Parti Konya milletvekili Etyemez, Rektör Bağlı'yı ziyaret etti
(Fotoğraflı)
Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - AK Parti Konya milletvekili Halil Etyemez, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı'yı ziyaret etti.
Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı'yı makamında ziyaret eden AK Parti Konya milletvekili Halil Etyemez, kendilerine yeni görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulundu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür eden Rektör Bağlı, milletvekili Etyemez ile bir süre görüştü.
(COŞ-SK)
05.04.2017 15:19:20 TSI
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