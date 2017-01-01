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İhsaniye'de "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği" düzenlendi

05 Nisan 2017 Çarşamba, 15:13
İhsaniye'de "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği" düzenlendi
İhsaniye'de "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği" düzenlendi

(Fotoğraflı)

Lokman Akıncı
AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği" düzenlendi.
İhsaniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinliği yaşları 6-15 arasında değişen yüzlerce çocuk katıldı. Çocukların doyasıya eğlendiği şenlik oldukça renkli görüntülere sahne oldu. Çocuklar şenlikte tombik ve kaleli yakan top gibi geleneksel oyunlar oynadı. Düzenlenen etkinlikte konuşan geleneksel çocuk oyunları faaliyetleri ilçe koordinatörü Hasan Kaplan, etkinliğin 3. düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Kaplan, "Şu an da ortaokullar arası yakan topu gerçekleştirmekteyiz. Dün liseler arası tombik oyunu uyguladık. İnşallah bu geleneksel çocuk oyunlarını her yıl bir faaliyet olarak yapacağız" dedi.
Programda konuşan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Muzaffer Ötkün ise gerçekleşen bu etkinliklerin her yıl devam etmesi gerektiğini ve bu çocuk oyunlarıyla birlikte çocukların teknolojiden kendilerini alıp oyunları vermesinin çok güzel bir şey olduğunu kaydetti.
Şenlik tombik ve kaleli yakan top branşlarında finale kalan öğrencilerin müsabakalarıyla başladı. Ardından yakar top da finale kalan öğrenciler birinci olabilmek için ter döktü. Öğrencilerin kıyasıya mücadele ettiği şenlik oldukça renkli görüntülere sahne oldu. Oyunların sonunda ise çocuklar birbirlerini tebrik etmeyi ihmal etmedi.
(AÇ-

05.04.2017 15:19:32 TSI
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