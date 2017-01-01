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YEREL HABERLER  / NEVŞEHİR HABERLERİ
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Nevşehir Ülkü Ocaklarından İdlib açıklaması

05 Nisan 2017 Çarşamba, 15:13
Nevşehir Ülkü Ocaklarından İdlib açıklaması

Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - Ülkü Ocakları Nevşehir Başkanı Cihat Burak Korkmaz, Esed rejimi tarafından İdlib'te yapılan kimyasal saldırı sonrasında açıklamada bulundu.
Ülkü Ocakları Nevşehir Başkanı Cihat Burak Korkmaz Esed rejimi tarafından İdlib'te yapılan kimyasal saldırı sonrasında 100'ün üzerinde sivil ve çocukların öldürülmesi sonrasında yaptığı açıklamada saldırı için kınama mesajlarının yeterli olmadığını mazlumların kanı bulunanlara en ağır bedelin ödetilmesi gerekmektedir dedi. Korkmaz, "Ecdadımızın çekildiği topraklar da kan, gözyaşı ve hüzün eksik olmamış; bölge halkı için Osmanlı yönetiminde ki huzur ve refahın hüküm sürdüğü günler çok uzakta kalmıştır. Suriye'nin İdlib şehrinde gerçekleştirilen ve aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu sivilleri katleden kimyasal saldırı ecdat yadigarı topraklarda ki kan ve göz yaşının son örneği olarak karşımızda durmaktadır. Uluslararası hukuk açısından da savaş ve insanlık suçu kapsamında olan bu saldırı için kınama mesajları yeterli görülmemeli elinde mazlumların kanı bulunanlara en ağır bedelin ödetilmesi gerekmektedir. Ülkü Ocakları Nevşehir İl Başkanlığı olarak Devlet yöneticilerimizin konuya gerekli hassasiyeti göstererek ecdat yadigarı topraklarda gerçekleşmekte olan Müslüman kıyımının engellenmesi amacıyla gerek uluslararası kamuoyu oluşturulmasını gerekse devletimiz imkanlarıyla hak olan karşılığın verilmesini talep ediyoruz. Saldırıda hayatını kaybeden mazlumlara Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar dileriz" dedi.
(COŞ-SK)

05.04.2017 15:19:46 TSI
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