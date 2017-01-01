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Emekli subaylar Cumhuriyet meydanında buluştu



(Fotoğraflı)



Gürkan Düzenli

ÇANAKKALE (İHA) - Türkiye Emekli Subaylar Derneğinin 33. Kuruluş Yıldönümünde Emekli Subaylar Cumhuriyet Meydanın da buluştu.

Düzenlenen Çanakkale etkinliğinde Dernek Başkanı Emekli Tuğgeneral Süleyman Canpolat ve dernek kurucu üyelerini, Anadolu Basın Yayın Birliği İl Başkanlığı, Tüm Hizmet İş Sendikası İl Başkanlığı, Bütün Sivil İnsiyatif Oluşumu İl Başkanlığı, Orta Doğu Gazeteciler Cemiyeti İl Başkanlığı, Antsevak Vakfı İl Başkanlığı, Tümemder Ege Bölgesi Başkanı Teşkilatlandırma Kurulu Ve Genel Başkan Yardımcılığı, Eğitim Konfederasyonu Çanakkale Temsilciliğini üstlenen Stk'ların başkanı Bülent Kumaş ve Relax Seyhan Seyhan Gayrimenkul ve Yönetim Danışmanlığı Şirket sahibi Seyhan Seyhan ile Gayrimenkul Danışmanı aynı zamanda Anadolu Basın Yayın Sekreteri Emekli Albay Erhan Karatatar yalnız bırakmadı. 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Emekli Tuğgeneral Süleyman Canpolat konuşma yaptı. Canpolat, dernek faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

(GD)



05.04.2017 15:21:27 TSI

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