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İHH Suriye'deki kimyasal saldırıyı lanetledi



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - İnsani Hak ve Hürriyetleri (İHH) öncülüğünde Aydın'da düzenlenen etkinlikle Suriye'nin İdlib kentinde yaşanan kimyasal saldırı lanetlendi. Adnan menderes Üniversitesi Merkez Kampüsü kütüphane önünde gerçekleştirilen etkinliğe sivil toplum örgütleri de destek verdi.

ADÜ'de yapılan açıklamayı İHH Aydın Şubesi sözcüsü Yasemi Sarıçiçek okudu. Altı yıldır Suriye'de işlenen insanlık dışı katliamlarda yaklaşık bir milyon insanın hayatını kaybettiğini ve katliamların artarak devam ettiğini belirten Yasemi Sarıçiçek "Karanlık batı ruhunun icadı kimyasal silahlar dün İdlib'te çoğu çocuk onlarca insana ölüm kustu. Bu katliamda Rusya, ABD, İran başta olmak üzere emperyalist batı, katil Esed'in suç ortaklarıdır. Aç gözlü emperyalist işgalciler, insanlık düşmanı muhterisler, hainler, kalleşler... İnsanlarımız ve şehirlerimiz sizin kirli ellerinizle perişan oldu. Dedeleriniz Endülüs'te soykırım yaptı ve siz Haçlı artıkları, Saraybosna'da soykırıma yeltendiniz, Beyrut yaralandı, Kahire vuruldu, Kudüs esir, Gazze hapis, Şam yandı, Bağdat perişan, Basra harap, Halep düştü. İslam medeniyetinin tüm şehirlerini, tüm değerlerini, camilerini, köprülerini, hanlarını yaktınız, yıktınız, işgal ettiniz, esir aldınız. İki yüzyıldır, etimizi koparır gibi kopardınız şehirlerimizi tarihin kalbinden. O kadim şehirlerde yaşattığımız insanlığı, huzuru, mutluluğu, kardeşliği, medeniyeti vurdunuz, talan ettiniz. Artık gözlerimizin içine baka baka İslam coğrafyasında kardeşlerimizi katledişinize sessiz kalmayacağız. Artık bizi Endülüs'süz, Halep'siz, Şam'sız, Hama'sız, Musul'suz, Kudüs'süz, Kerkük'süz bırakıp İstanbul'u yakma girişimlerinize seyirci kalmayacağız. Kadınlarımıza, yaşlılarımıza ve çocuklarımıza uzanan o kirli ellerinizi kırmaya ahdettik. Bilinsin ki bizim kitabımızda zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur! Bu coğrafyada döktüğünüz her damla kanın, zulmettiğiniz her mazlumun hesabını soracağız sizden! İdlip'te insanlık suçu işleyen, hiçbir vicdanın kabul edemeyeceği yöntemlerle masum sivilleri katleden zalim rejim ve emperyalist destekçileri bilin ki, vekalet savaşlarınızı yürüten taşeron örgütlerinizle de, Halep'i, İdlib'i kan gölüne çeviren paralı köpeklerinizle de ve siz kuklacı emperyalistlerle de hesaplaşacağız" ifadelerine yer verdi.

(OD-İK)



05.04.2017 15:21:39 TSI

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