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İHH Nevşehir Suriye'de yaşanan katliamı protesto etti



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Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR (İHA) - İHH Nevşehir Şubesi, Suriye'de Esad rejimi tarafından İdlib'te kimyasal saldırı düzenlenmesinin ardından 100'ün üzerinde sivilin öldürülmesini protesto etti.

Gülbahçe Parkının önünde düzenlenen basın açıklamasına İHH'nin yanı sıra çok sayıda sivil toplum kuruluşu destek verdi. İHH Nevşehir Şube Başkanı Baki Öncel Suriye'de 46 yıldır halkına işkence eden Baas rejimi zulmünün aralıksız devam ettiğini söyledi. Öncel, "Suriye'de 46 yıldır halkına işkence eden BAAS rejimi zulmü devam ediyor. Müslümanlara sırf İslamı yaşadıkları için, sırf Hz. Muhammed Aleyhisselam'a ümmet oldukları için bomba yağdırılıyor. Sözde medeni Batı alemi ise bu katliamlara ortak olup, zalim Esed ve ortaklarına yön veriyor, yol veriyor. Suriye'de savaş 6 yıldır sürüyor, yüz binlerce çocuk, kadın, genç, ihtiyar zalimce katledildi. Uçak, tank, füze ve helikopterlerle ölüm kusan Esed ve destekçisi kuvvetler vahşiliklerini artırarak kimyasal saldırılara da başladı. İdlib'te klor gazı saldırısında yüzü aşkın masum acılar içinde pençeleştikleri ölüme teslim oldu. Bu vahşet karşısında susmak Müslüman'a yakışmaz. Allah Teala ayeti kerimesinde "Mü'minler kardeştir" buyuruyor. O halde bugün kardeşlerimizin yanında olmazsak eğer, Rahman ve Rahim olan yüce yaratıcımızın huzuruna hangi yüzle çıkarız. Zulme sessiz kalmak, zulme ortak olmaktır. Biz zulme sessiz kalmıyor, ve zalimleri lanetliyoruz. Bitmeyen vahşet karşısında yürekleri yanan, kardeşlerinin acısına ortak olan gözyaşı döken bizler sesimizi yükseltmeye devam ediyoruz. Kadın-erkek demeden, yaşlı-çocuk ayırt etmeden insanların üzerine kimyasal bombalar yağdıran, toprağı, havayı, suyu zehirleyerek nesillerin geleceğini heba eden insanlık suçu işleyen zalimlerin derhal cezalandırılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

İHH Nevşehir Şube Başkanı Baki Öncel'in konuşmasının ardından basın açıklamasına katılanlar tarafından Suriye ve Rusya aleyhine sloganlara atıldı.

(COŞ-SK)



05.04.2017 15:21:49 TSI

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