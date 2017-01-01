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AYTO Aydın ürünlerini Çin'e taşıyor



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - Çin Halk Cumhuriyeti Gansu Bölgesi Siyasi Danışma Konferansı Başkan vekili Xuanping Huand ve Çin İzmir Başkonsolusu Zengxian Liu başkanlığında, bürokrat ve iş adamlarından oluşan Çin heyeti Aydın Ticaret Odasını ziyaret etti.

Ziyarette, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken, Meclis Başkan Yardımcısı Fatih Namık Talay, Yönetim Kurulu üyeleri Emine Denizhan Sandıklılı, Sertuğ Yakan, Ufuk Hüseyin Devrim, Kanat Ay Karul, Kaan Şahbaz ve Şenol Bakış ile Genel Sekreter İlknur Kabasakal hazır bulundu.

Ziyaret sırasında Başkan vekili Xuanping Huand ile Hakan Ülken, Aydın ve Gansu Bölgesi arasında kurulacak ticaret köprüsü ile ilgili karşılıklı görüş alış verişinde bulundular. Özellikle incir, makine imalatı ve tarım makineleri hakkında bilgiler alan Huand, Aydınlı firmaların Çin pazarında daha fazla yer alması için gerekli desteği vereceklerini belirtti.

Ziyaretin ardından AYTO Başkanı Hakan Ülken, "Uzakdoğu ve özellikle Çin daralan ekonomide önemli bir pazar. Bugün odamızda ağırladığımız Gansu Bölgesi Siyasi Danışma Konferansı Başkan Vekili Xuanping Huand ve Çin İzmir Başkonsolusu Zengxian Liu ile beraberindeki heyet Aydın'ın Çin pazarında özellikle makine ve incir ihracatı konusunda payını arttırması için gerekli desteği vereceklerini belirttiler ve bizleri de Çin'e davet ederek ikili ilişkilerin geliştirilmesi için önemli bir adım attılar. Aydın olarak bu fırsatları değerlendirmemiz gerektiği kanaatindeyim. Önümüzdeki dönemde bizde oluşturacağımız bir heyetle kendilerine iade-i ziyaret yapmayı düşünüyoruz" dedi.

(OD-İK)



05.04.2017 15:22:44 TSI

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