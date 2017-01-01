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Edirne'de Avukatlar Günü kutlama törenleri



(Fotoğraflı)



Koray Ustabaşı

EDİRNE (İHA) - Edirne Barosu Avukatları tarafından 5 Nisan Avukatlar Günü sebebiyle, Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Edirne Atatürk Anıtı önünde toplanan Edirne Barosu avukatları, 5 Nisan Avukatlar Günü sebebiyle, çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Çelenk sunumunun ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Edirne Baro Başkanı Avukat Özgür Yıldırım, "Avukatın müşterisi yoktur. Müvekkili vardır' diyerek, "Vekalet ilişkisi 'güven' üzerine kurulu olduğu için, mesleğimiz tarih boyunca en onurlu, en kutsal meslekler arasında yer almıştır. Hukuka, ahlaka, mesleğin onuruna ve kurallarına bağlıyız. Adaletin tecelli etmesi için çalışır, hukukun üstünlüğünün egemen olması için mücadele ederiz. Temel hak ve özgürlüklerin yılmaz savunucusu, adil yargılamanın teminatı, hukuk devletinin neferleri olan siz kıymetli meslektaşlarımı bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Avukat günümüz kutlu olsun" dedi.

Konuşmaların ardından törene katılan avukatlar, anıta kırmızı karanfillerini bıraktı.

(KU-MEF-Y)



05.04.2017 15:22:45 TSI

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