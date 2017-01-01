05 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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Aydemir: '16 Nisan milli iradeye sadakat günüdür'

05 Nisan 2017 Çarşamba, 15:16
Aydemir: '16 Nisan milli iradeye sadakat günüdür'
Aydemir: '16 Nisan milli iradeye sadakat günüdür'
- Aydemir TÜGVA konferansında konuştu
- Aydemir: 'Her evet ihanet odaklarına vurulacak ağır darbedir'

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 'Biz Gençliğimize Asım'ın Nesli olarak bakıyoruz. Biz Gençliğimizi Türkiye'nin geleceği, 2023'lerin mimarları olarak görüyoruz. Biz Gençliğimizin milli iradeye sadakat ve vefasından eminiz.' dedi.
AYDEMİR TÜGVA'NIN KONUĞUYDU
AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tanıtım çalışmaları dolayısıyla Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi'nde gerçekleştirilen konferansta üniversite gençliğine seslendi.
GÜÇLÜ TÜRKİYE İÇİN EVET BULUŞMASI
Atatürk Üniversitesi Yerleşkesinde gençlerle birlikte, referandumda 'Güçlü Türkiye İçin Evet' talebinde bulunan Milletvekili Aydemir, üniversitelilerle sohbet etti, görüşlerini dinledi, öngörü ve tespitlerini paylaştı. Gençlerden büyük ilgi gören ve Anayasa Değişikliği için yoğun evet karşılığı alan Milletvekili Aydemir, üniversitelileri Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi konusunda samimi ve evet kararlılığında gördüklerini belirtti.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN TESPİTİ
Eğitim Fakültesindeki konferansında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Bizim arzumuz, bu ülke gençliğinin elinde molotofla, taşla, silahla değil; kalemle, bilgisayarlar, kitapla dolaşan bir nesil olmasıdır. Gençler; insana sarf malzemesi gibi bakan, ölümü, öldürmeyi ve şiddeti kutsayan ideolojilere prim vermeyen bir gençlik yetişsin istiyoruz, derdimiz o" tespitlerini paylaşan Milletvekili Aydemir, yeni Türkiye yol haritasını bu gerçeklere teslim olmuş, temiz, mukaddesatlarına bağlı gençlerin çizeceğini kaydetti.
AYDEMİR: 16 NİSAN BİR REFORMUN BAŞLANGIÇ TARİHİDİR
16 Nisan referandumunu ülke siyasi tarihinde bir milat, ülke geleceği için bir reform olarak addettiklerini vurgulayan Milletvekili Aydemir, Referandumun tarihi bir dönüşümün kaydı olacağını söyledi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin milli iradenin ülke yönetimindeki tesir ve gücünü artıracağını kaydeden Milletvekili Aydemir, 'Gençler, yeni sistem bu gücü sizlere emanet ediyor. Siz gençlere temsil hakkı veriyor. 18 yaşında seçilme hakkı bunun ifadesidir. Gençliğimize güvenin, itimadın eseridir.' ifadelerini kullandı.
İSTİKRAR VE GÜVEN
Yeni sistemin yönetimde istikrarı kalıcı hale getireceğini savunan Milletvekili Aydemir, cumhurbaşkanlığı ile Başbakanlık makamlarının birleşmesiyle daha güçlü, kararlı bir yürütmenin esas haline geleceğini değerlendirdi.
HAİNLER GENÇLERİN TEMSİL YETKİSİNE KARŞI
DEAŞ'tan PKK'ya, DHKP/C'den FETÖ'ye bütün şer odaklarının gençliği teröre kurban etmek istediğini, bu sebeple 'Hayır' kampanyası yürüterek, gençlerin temsil yetkisi almasına muhalefet ettiklerini belirten Milletvekili Aydemir, 'Gençliğimiz 'Evet' kararlılıklarıyla, bu ihanet odakları, şer cephesine tarihi bir şamar indirecektir.' dedi.
HER EVET İHANET ODAKLARINA DARBEDİR
Her 'Evet'in ihanet odaklarına, bölücülere ve milli irade düşmanlarına bir darbe olacağını, Anayasa değişikliğiyle terörün kökünün kazınacağını bildiren Milletvekili Aydemir, 'Hainlere en büyük darbeyi gençlerimiz vuracak, 'Evet' azim ve karalılıklarıyla hainleri tarihin karanlığına gömeceklerdir. Asımın neslinin önceliği ve görevi budur' dedi.
TÜGVA'YA ÖVGÜ
Konferansının son bölümünde TÜGVA'nın çalışmalarından övgü ile söz eden Milletvekili Aydemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Destan Yazan ve Yazacak olan Gençlik' tanımlamasını yürekten paylaştıklarını kaydetti.
(ERZ-AT-Y)

05.04.2017 15:22:49 TSI
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