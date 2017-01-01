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YEREL HABERLER  / ÇANAKKALE HABERLERİ
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Avukatlardan Atatürk Anıtı'na çelenk

05 Nisan 2017 Çarşamba, 15:16
Avukatlardan Atatürk Anıtı'na çelenk
Avukatlardan Atatürk Anıtı'na çelenk
- Baro Başkanı Şarlan'dan 16 Nisan mesajı

(Görüntülü-Fotoğraflı)

Murat Yüksel - Gürkan Düzenli
ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale Barosu, 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Törende konuşan Çanakkale Baro Başkanı Bülent Şarlan, "16 Nisan sonrasında da ülkemizde birlikte yaşayacağımız unutulmadan Çanakkale ruhuna yakışan anlayışı devam ettirmeliyiz" dedi.
Çanakkale'de, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk koyma töreni gerçekleşti. Törene, Çanakkale Barosu Başkanı Av. Bülent Şarlan, Çanakkale Belediye Başkan Vekili Adnan Güler, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Hikmet Turan ve Çanakkale Barosu'na kayıtlı avukatlar katıldı. Çanakkale Barosu Başkanı Bülent Şarlan, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Ardından tören, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'yla devam etti.
Daha sonra kürsüye gelen Baro Başkanı Bülent Şarlan, "Çanakkale ruhuna sahip çıkmak bizlerin görevidir. Bu sebeple 16 Nisan referandumuna giderken, Çanakkale ruhunun bize öğrettiği birlik ve beraberlik anlayışımızı devam ettirmeliyiz. Her vatandaşımızın sandığa giderek oyunu muhakkak kullanmasını, memleket meselesi olarak görüyoruz. Vatandaşlarımız özgür iradeleriyle tercihlerini yapabilmeli, çıkacak sonuca da millet olarak saygı duymalıyız. Halkımızın tercihinin hukuk devletine ve demokrasimize katkı sunacağından şüphemiz yoktur. 16 Nisan sonrasında da ülkemizde birlikte yaşayacağımız unutulmadan Çanakkale ruhuna yakışan anlayışı devam ettirmeliyiz" dedi.
Tören Atatürk anıtı önünde toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.
(GD)

05.04.2017 15:23:04 TSI
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