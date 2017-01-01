05 NİSAN 2017
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Eğitim-Sen Şube Başkanı Ulaş Apaydın:

05 Nisan 2017 Çarşamba, 15:16
Eğitim-Sen Şube Başkanı Ulaş Apaydın:
Eğitim-Sen Şube Başkanı Ulaş Apaydın:
- "OHAL uygulamaları olağan yönetim biçimi haline getirilecek"

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Selma Kara
KAYSERİ (İHA) - Eğitim-Sen Şube Başkanı Ulaş Apaydın, 16 Nisan referandumunda 'evet' çıkması halinde, ülkede olağanüstü hal uygulamalarının olağan yönetim biçimi haşine geleceğini söyledi.
Eğitim-Sen il binasında yaptığı basın açıklamasında konuşan Eğitim-Şube Başkanı Ulaş Apaydın, 15 yıldan bu yana eğitimde ağırlaştırılarak sürdürülen laiklik ve bilim düşmanı politikanın 15 Temmuz sürecinden sonra daha da arttığını ifade etti.
"15 Temmuz'dan sonra kutuplaşma ve kamplaştırmalar arttı"
Darbe girişiminden sonra kutuplaştırma ve kamplaştırmaların daha da arttığına dikkat çeken Ulaş Apaydın, "Türkiye, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında alınan OHAL kararı ve ülkeyi KHK'lar ile yönetme anlayışı ile hayata geçirilen 'olağanüstü rejim' uygulamalarının ekonomik ve toplumsal yaşamda yarattığı olumsuzlukların giderek ağırlaştığı konuşlarda referanduma gitmektedir. Siyasi iktidar, kendisi gibi düşünmeyenlere yönelik baskı, tehdit ve sindirme uygulamalarını kalıcı hale getirmek için bütün devlet olanaklarını kullanarak hareket etmekte, başta okullar olmak üzere tüm eğitim kurumlarını ve öğrencileri 'evet' propagandasına alet ederek adeta seçim çalışması yapmaktadır" diye konuştu.
"16 Nisan'da ülkenin geleceği oylanacak"
Eğitimde siyasal karolaşma, okullarda yaşanan şiddet, ihraçlar, açığa almalar, soruşturma, sürgün cezaları gibi antidemokratik uygulamaların, 16 Nisan'da sandıktan 'evet' oyu çıkması ile daha da artacağını savunan Ulaş Apaydın, "16 Nisan'da oylanacak olan sadece anayasanın belli maddeleri değil, aynı zamanda eğitimin ve ülkenin geleceğidir. 16 Nisan referandumu hem ülkemiz açısından, hem de nüfusun büyük bölümünü oluşturan emekçilerin çalışma ve yaşam koşulları ile gelecekleri açısından önemli bir dönemeç olacaktır. Eğitim-Sen olarak, eğitimin gerçek anlamda demokratik, bilimsel ve laik bir içerikte örgütlenmesi, herkese eşit ve parasız eğitim hakkı için tüm halkımızı, çocuklarının ve ülkenin geleceğinden endişe eden velilerimizi, bütün eğitim ve bilim emekçilerini 16 Nisan'da referandumunda güçlü bir şekilde 'hayır' oyu kullanmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.
(SK)
Eğitim-Sen olarak, laik, bilimsel, eşit, özgür ve demokratik bir yaşam için 16 Nisan referandumunda 'hayır' diyeceklerini ifade etti.

05.04.2017 15:23:30 TSI
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