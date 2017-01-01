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10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri



(Fotoğraflı)



Ahmet Altay

ORDU (İHA) - Fatsa İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Etem Öztürk, 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Aktepe ile bir araya gelerek yapacak oldukları etkinlikler hakkında bilgiler verdi.

Emniyet Müdürü Öztürk ve beraberindekiler Başkan Yardımcısı Muharrem Aktepe'ye çiçek verdiler. 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla kurumları gezdiklerini belirten Etem Öztürk, Başkan Yardımcısı Muharrem Aktepe'ye, 10 Nisan Polis Haftası etkinliklerinin yer aldığı davetiyeyi de takdim ettiler.

Başkan Yardımcısı Muharrem Aktepe yaptığı açıklamada, "Çalışkan bir müdürümüz ve emniyet teşkilatımız var. Bizler de çok zor ve meşakkatli bir görev üstlenen tüm emniyet çalışanlarımızın 10 Nisan Polis Günü'nü kutluyor, çalışmalarında sonsuz başarılar diliyoruz" dedi.

"Belediyemizden her zaman yardımlar" alıyoruz diyen Emniyet Müdürü Etem Öztürk, "Emniyet Müdürlüğü olarak belediyemizle uyum içerisinde çalışıyoruz. Bizlere her zaman destek olan Fatsa Belediyesine ve başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

(AA-SLH-Y)



05.04.2017 15:23:18 TSI

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