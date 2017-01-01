Edremit Huzurevi'ni ziyaret ettiler
(Fotoğraflı)
Bekir Terzioğlu
BALIKESİR (İHA) - Edremit Remzi Molvalıoğlu Teknik Ticaret Anadolu Lisesi öğrencileri, Kızılay Huzurevi'ni ziyaret ederek burada kalan büyüklerle sohbet edip, gönüllerini aldılar.
Okul müdürü Yücel Mercan, beraberinde müdür yardımcısı Hatice Özkan ve öğrencilerin huzur evini ziyaretinde duygu dolu anlar yaşandı.
Öğrenciler, "Büyüklerimiz bizim için dün ile bugün arasında bir köprü. Kültürümüzü ve değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan en değerli varlıklarımız. Bizler yaşlılarımıza gösterdiğimiz sevgiyle örnek olmayı başardığımızda küçüklerimize örnek oluruz. Yaşlandığımızda da aynı sevgi ve saygıyı hak edebiliriz. Bu nedenle okul yetkililerine bu imkanı tanıdıklarını için teşekkür ediyoruz" dedi.
Huzurevi sakinleri de, öğrencilerin kendilerini geçmişe götürdüklerini belirterek ziyaret için teşekkür ettiler. Öğrenciler huzurevi sakinlerine çiçek ve yaş pasta ikram ettiler.
(BT)
05.04.2017 15:23:31 TSI
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