1'inci Bayramiç Otizm Farkındalık Yürüyüşü

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, otizme karşı mücadelede birlikte olma, fark edilmek, farkında olmak ve umut dolu yarınlar için mücadeleye destek amacıyla ilçe okullarının katılımı ile gerçekleştirilen 'Benim İçin Benimle Yürür müsün?" etkinliği gerçekleştirildi.

Bayramiç Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlik Yıldırım Akbulut Meydanında toplanan okul öğrencileri buradan ilçe Hükümet Konağı önüne kadar yürüdü. Burada öğrencilere İlçe Kaymakamı Ramazan Kendüzler, Belediye Başkanı Sadettin Arslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Selahattin Gökhan, İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Akpinar ve daire amirleri de katıldı. Katılımcılar farkındalık oluşturmak ve otizm hastalığına dikkat çekmek için Akbulut Meydanına kadar yürüdü. İlçe Kaymakamı Ramazan Kendüzler, otizm hastalığının erken teşhis ve tedavi otizmli çocukları tam potansiyellerine ulaşmalarına olduğunu, tedavinin birinci hedefinin çocuğun yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlayan becerilerini geliştirmesine yardımcı olunması gerektiğinin altını çizdi. Kendüzler, "Her şeyin sevki, hoşgörü ve eğitim ile aşıldığı gibi, otizmde sevki ve eğitimle aşılır. Böyle bir etkinlik ile bu hastalığa dikkat çekilmiş oldu. Her şey sevgi ve eğitimle daha güzel olur" dedi.

Etkiliğe her okuldan 20 öğrenci, okul müdürleri, rehabilitasyon merkezi öğretmenleri ve öğrencileri, milli eğitim bünyesinde özel eğitim gören öğrenci ve öğretmenler çok sayıda vatandaş katıldı.

05.04.2017 15:23:59 TSI

