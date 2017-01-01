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Burhaniye'de Safranbolu Evleri geçim kapısı oldu



(Fotoğraflı)



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Ramazan Özata'nın sattığı Safranbolu Evleri ilgi gördü. Evleri bir arkadaşının hazırladığını anlatan Özata, tanesini 10 ile 25 lira arasında sattığını söyledi.

Burhaniye'de PTT Emeklisi Ramazan Özata, Safranbolu'dan getirttiği ev maketlerini satmaya başladı. Şehit Turhan Bayraktar Parkı yanında stant açan Özata, ürünlerin ilgi gördüğünü söyledi. Safranbolulu olduğunu anlatan 54 yaşındaki Ramazan Özata, "Bunları Safranbolu da bir arkadaşım yapıyor. Bende Burhaniye de satmaya çalışıyorum. Safranbolu evlerini büyüklüğüne göre 10 ile 25 lira arasında fiyatlarla satıyorum" dedi.

(FT)



05.04.2017 15:25:41 TSI

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