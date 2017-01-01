Batman'da öğrenciler "Genç etkinlik 7" sergisine katılacak
(Fotoğraflı)
Osman Arslan
BATMAN (İHA) - Batman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğrencileri gösterdikleri başarılı çalışmalarıyla "Genç etkinlik 7" sergisine katılmayı hak kazandı.
Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği'nin düzenlediği, "Genç Etkinlik 7" sergisine katılmayı hak kazanan Batman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerini tebrik eden Resim Bölümü Başkanı Öğretim üyesi Doç. Dr. Seçkin Aydın, "Öğrencilerimiz için bu sergileme oldukça önemli. Türkiye'nin seçkin sanatçılarının oluşturduğu seçici kurulda 6 öğrencimiz eserlerini sergilemeyi elde etti. Hepsini tebrik ediyorum" dedi.
(OA-MP-Y)
05.04.2017 15:24:56 TSI
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