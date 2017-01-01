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'16 Nisan Referandumu ve Cumhurbaşkanlığı Sistemi' konulu panel

05 Nisan 2017 Çarşamba, 15:18
'16 Nisan Referandumu ve Cumhurbaşkanlığı Sistemi' konulu panel
'16 Nisan Referandumu ve Cumhurbaşkanlığı Sistemi' konulu panel

(Fotoğraflı)

Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Üniversitesi Vehbi Koç Konferans Salonu'nda "16 Nisan Referandumu ve Cumhurbaşkanlığı sistemi" konulu panel düzenledi.
Yrd. Doç. Dr. Yener Tekeli'nin moderatör olduğu panelde Hukukçu Yazar Aydoğan Ahıakın, Gazeteci Yazar Tuna Öztunç ve Akit Gazetesi Ankara Temsilcisi Haci Yakışıklı birer konuşma gerçekleştirirdi. Panele Üniversite Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Seyit Temir, Prof. Dr. Hasan Solmaz, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Tanju Teker, siyasi parti temsilcileri, üniversite akademik ve idari çalışanları ile öğrenciler katıldı. Panelin açılışında bir konuşma gerçekleştiren Adıyaman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Solmaz, 16 Nisan'da gerçekleştirilecek olan referandumun önemine değinerek bu konuda ortada bir bilgi kirliliği olduğunu söyledi.
Moderatör Yrd. Doç. Dr. Yener Tekeli ise panelin açılış konuşmasında 1982 Anayasa'sının bir darbe anayasası olduğunu ve her seçim döneminde iktidar ve muhalefet partilerinin bu konuda vaatlerde bulunduğunu dile getirerek yeni anayasanın gerekliliğine değindi. Panelin ilk konuşmacısı Hukukçu Yazar Aydoğan Ahıakın konuşmasına, neden anayasa ve sistem değişikliğine ihtiyaç var sorusunu sorarak, 2011- 2012 yıllarında yapılan anayasa çalışmalarına 1961 ve 1982 yılında darbecilerin yaptıkları anayasalara değinerek yeni anayasada meclisin feshedilmediğine dikkat çekti. Daha sonra da Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in ve Büyük Birlik Partisi Başkanı Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun başkanlık sistemi hakkındaki düşüncelerini aktaran Ahıakın yeni anayasa maddelerine değindi. Gazeteci Yazar Tuna Öztunç ise 16 Nisan'daki referandumun son derece hayati bir önemi olduğunu ifade ederek önümüzdeki 20-30 yılın temelinin atılacağını belirtti. Ardından da Londra bir İngiliz'le arasında geçen diyaloglara yer veren Öztunç, Kenan Evren'e ve Turgut Özal'a değindi. Öztunç, Kenan Evren'in 2 yıl boyunca bu ülkeyi üniformasıyla yönettiğini, mitingeler yaptığını ve mitinglerde söylediği ifadeleri dile getirerek Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın başbakanlık seçimini kazandıktan sonra Kenan Evren'den görevini almasının 14 gün sürdüğünü ve bu durumun 1982 Türkiye'si için utanç verici bir durum olduğunu söyledi. Daha sonra konuşan Akit Gazetesi Ankara Temsilcisi Haci Yakışıklı ise yeni anayasa konusunun bilenlerin bilmeyenlere anlatacağı bir mesele olmadığını anlatarak 16 Nisan tarihinin 2017 yılı içerisinde sade bir günü olmadığını söyledi. Yakışıklı, 200 yıllık bir döngünün geldiği son tarih olduğunu, 200 yıllık bir tarihin kırıldığını ve son 200 yıldır 16 Nisan'ı beklediklerini, bu sürecin 15 Temmuz'dan sonra beklenen bir süreç olmadığını kaydederek bu sürecin 2. Abdulhamit'ten de önce beklendiğini, hep beklendiğini dile getirdi.
Panel sonrası Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü'yü makamında ziyaret ederek üniversite onur defterini imzaladı
(CK-SD-Y)

05.04.2017 15:25:13 TSI
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