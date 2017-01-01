YEREL HABERLER / KOCAELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Karabacak, Piri Reis Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi

Başkan Karabacak, Piri Reis Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi



(Fotoğraflı)



Kaan Kızıl

KOCAELİ (İHA) - Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Piri Reis Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Piri Reis Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi. Başkan Karabacak, toplantılarda geçmişte yaşanan ekonomik krizlere atıfta bulunarak, "Bu millet 2001 de yaşanan ekonomik kriz gibi milleti canından bezdiren krizleri unutmadı, bunun için yeni sisteme evet" diyerek vatandaşlardan destek istedi.

Eski sistemle yeni sistem arasında çok farklar olduğunu belirten Karabacak, "Orta yaşın üzerindeki vatandaşlarımız çok iyi hatırlayacaklar. 2001'de dönemin Cumhurbaşkanı ile Başbakanı arasında anayasa kitapçığı fırlatma hadisesi yaşandı ve bunun sonucunda ülkemiz tarihinin en büyük ekonomik ve siyasi krizlerinden biriyle karşı karşıya kaldı. Sonuçta ne oldu? Dönemin Başbakanı bu krizin bedelini, siyaseten ömrünü tamamlayarak ödedi. Peki, Cumhurbaşkanına ne oldu? Hiçbir şey olmamış gibi görevine devam etti. Çünkü mevcut sisteme göre Cumhurbaşkanı sorumsuzdu, süresi dolmadan yerinden kıpırdatmanız mümkün değildi" dedi.

2001 krizinin ardından Cumhurbaşkanlığı seçimi de yenilenmiş olsaydı, aynı kişinin yeniden seçilme imkanının olmadığını belirten Karabacak, "Bunun için yeni sistem ne getiriyor. Meclisle Cumhurbaşkanı veya Cumhurbaşkanı ile Meclis arasında sorun mu çıktı? Ülkeyi krize sürüklemeye kimsenin hakkı olmadığı için, hangisi talep ederse etsin, her ikisi birlikte seçime gidiyor. Yani, Meclis Cumhurbaşkanının görevini sonlandırıp kendisi devam edemiyor, Cumhurbaşkanı da Meclis'i seçime götürüp kendisi görevini sürdüremiyor. Düğümü çözmek, kilidi açmak için nereye gidilecek? Milletin hakemliğine gidilecek. İşte bu yüzden yeni yönetim sistemine evet diyoruz. Sizlerden de 16 Nisan'a kadar kapı kapı dolaşarak yeni sistemi vatandaşlarımıza anlatmanızı istiyoruz" diyerek vatandaşlardan referandumda destek istedi.

Başkan Karabacak, iki aydır devam eden referandum çalışmalarını eşi Teslime Karabacak'la birlikte sürdürüyor. Başkan Karabacak sabahın erken saatlerinden gecenin ilerleyen saatlerine kadar yoğun bir tempoda çalışmalarını sürdürürken, eşi Teslime Karabacak'ta İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Kodek ve partili bayanlarla birlikte ev sohbetleri, nikah, düğün, hasta ve taziye ziyaretleri ile kapı kapı dolaşarak bayanlara yeni anayasa ve cumhurbaşkanlığı sistemini anlatıp referandumda destek çağrısı yapıyorlar

(KK-RFK-Y)



05.04.2017 15:27:32 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER