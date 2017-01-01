Batman'da 5 bin 561 paket kaçak sigara ele geçirildi
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Mehmet Şükrü Yıldırım
BATMAN (İHA) - Batman'da polisin bir yolcu otobüsünde yaptığı aramada piyasa değeri 37 bin TL olan 5 bin 561 paket kaçak sigara ele geçirdi.
Edinilen bilgilere göre, Batman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları İle Mücadele Büro Amirliği görevlileri durumundan şüphelendikleri bir yolcu otobüsünü durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 37 bin TL olan 5 bin 561 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
(MŞY-MP-Y)
05.04.2017 15:27:38 TSI
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