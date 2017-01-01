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YEREL HABERLER  / TRABZON HABERLERİ
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Gaziantep, Trabzon'a taşındı

05 Nisan 2017 Çarşamba, 15:20
Gaziantep, Trabzon'a taşındı
Gaziantep, Trabzon'a taşındı
- Fıstıkzade Baklava 14. şubesini Trabzon'da açtı

(Fotoğraflı)

Bekir Koca
TRABZON (İHA) - 'Gaziantep'ten Dünyaya' sloganı ile Gaziantep'in ilk ve tek franchise veren baklava markası olma özelliğini taşıyan Fıstıkzade Baklava, 14. şubesini Trabzon'da açtı.
Trabzonlu iş adamı Yahya Özçelik ve Gaziantepli iş adamı Mehmet Çelikkan'ın ortaklığıyla Fıstıkzade Baklava'nın Trabzon'daki ilk şubesi açıldı. 2 Nolu Beşirli Mahallesi'ndeki Fıstıkzade Baklava'nın açılışına Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu ve davetliler katıldı.
Gaziantep'i Trabzon'a getirdiklerini belirten Trabzonlu yatırımcı Yahya Özçelik'in babası İbrahim Özçelik, "Trabzon'a turizm anlamında hizmet vermeye çalıştım. Malum sebepler bizi zaman zaman sektörden soğuttu ve uzaklaştırdı. Turizm insan sevgisi ile beraber büyüyen bir hadise. İnsanı sevmeyen insanların bu sektörde başarılı olamayacakları bir gerçek. Tövbe etmiştim ama çocuklarımın sayesinde şimdi tekrar hizmet sektörüne girmiş olmak beni yeniden keyiflendirdi ve duygulandırdı. Bundan sonra tecrübelerimizi çocuklarımıza aktararak, büyüklerimizin de Trabzon'da çocuklarımıza sahip çıkması ile birlikte bu lokasyonda açılan bu işletme şehrin muhtelif yerlerinde farklı lokasyonlarda da açılacaktır. İnsanlar Akçaabat köftelerini Gaziantep'e taşıyorlar. Şimdi Antep'i Trabzon'a getirdik" dedi.
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu ise açılışta yaptığı konuşmada, "En çok hoşumuza giden açılışlar yeni mağazaları şehrimize kazandırmak. Cesaret dememek lazım çünkü şehrimiz Antep ürünlerine alışık. Körfezden gelenlerin de tatlıyı çok sevdiğini biliyoruz. Özellikle piyasanın sıkıntılı olduğu dönemde böyle bir iş yerinin açılmasından dolayı arkadaşlarımızı kutluyorum. İstihdam seferberliğinde şu an 4 kişi görünüyor eminim ilerleyen zamanlarda daha çok istihdam sağlanacaktır" ifadelerini kullandı.
(OK-SO-Y)

05.04.2017 15:28:11 TSI
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