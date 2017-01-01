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Başkan Keleş muhtarlarla bir araya geldi

05 Nisan 2017 Çarşamba, 15:22
Başkan Keleş muhtarlarla bir araya geldi
Başkan Keleş muhtarlarla bir araya geldi

(Fotoğraflı)

Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş merkeze bağlı mahalle muhtarları ile bir araya geldi. 16 Nisan Referandumunun da konuşulduğu toplantıda Başkan Keleş asfaltlama işlemlerine yoğunluk verildiğini belirtti.
Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş her ay düzenli olarak yapılan toplantılar kapsamında merkeze bağlı mahalle muhtarları ile bir araya geldi. 16 Nisan Referandumu ile Düzce Belediyesi yatırımları ve hizmetlerinin konuşulduğu toplantıda Başkan Keleş, merkez genelinde asfaltlama çalışmalarına ağırlık verildiğini belirtti.
Belediye hizmetleri hakkında da bilgi veren Başkan Mehmet Keleş devam eden projelerden bahsederek "Bugün ilk mahallemizden asfalt yapımına başladık. Diğer mahallelerde de kazıma işlemlerini başlattık. Melen Su Park 1. Etap projesini devam ettiriyoruz. Melen Su Park 2. Etap için de parasını hazırladık, başlıyoruz. Asar Deresi projemiz bitti, parasını hazırladık, ihalesini yapıyoruz. Yeni otobüsler geliyor. Pazaryeri inşaatımız bitmek üzere, çok az kaldı. Diyorlar ki Cumhuriyet Mahallesindeki pazaryerini kapatacakmışız, biz üzerini kapatacağız dedik. Niye kapatalım, biz açmaktan yanayız. Bizim prensibimiz bu. Hiç ölmeyecek gibi çalışacaksın, yarın ölecekmiş gibi ibadet edeceksin. Son dakikaya kadar çalışırız zaten şu anda da kendimizi seçimlere kodlamış durumdayız" dedi.
16 Nisan Referandumunun önemine vurgu yapan Başkan Mehmet Keleş "Bütün gayretimizle önce Düzce'de sonra da Türkiye genelinde yüzde 60 üzerinde bu referandumu geçirelim. Bu bizim için sıradan bir oylama değil, bizim için ölüm kalım meselesidir, durmamız lazım. 1 aydır sokaklardayız, ben her akşam eve gittiğimde kahvedeki adamlara ne söyleyebilirim diye düşünüyorum. Bizim tarafın ne yapmak istediğini araştırıyorum. Acaba gözden kaçırdığım bir şey olabilir mi diye soruyorum. Sonra hayırcılara bakıyorum, vallaha ne söylediklerini anlamıyorum, neye karşı geldiklerini de anlayamadım. Sonuçta aslında kendileri de itiraf ediyorlar; biz sizin lideriniz Recep Tayyip Erdoğan' ı sevmiyoruz, onun kazanmasını istemiyoruz diye. Peki Recep Tayyip Erdoğan bu memlekete ne yaptı? Senin sevmemene sebep olacak, ondan nefret etmene sebep olacak ne yaptı? 2002'deki Türkiye ile 2017'deki Türkiye arasındaki farkı görmemek için kör olmak lazım. Nasıl bir illet içerisindesiniz, PKK ile nasıl aynı safta durursunuz? Canınıza kast eden FETÖ ile nasıl aynı safta nasıl olursunuz? FETÖ eğer bu darbeyi başarsaydı Cumhuriyet Halk Partililer şu tarafa geçsin diyecek miydi? O gece Kılıçdaroğlu da tutuklanacaktı, belki de ensesine bir kurşun sıkılacaktı. Bundan önceki darbelerde adam ayırdılar mı? 12 Eylül Darbesi bir sağdan bir soldan demedi mi? 60 İhtilalinde Solcular da hapse gitmedi mi? Değerli dostlar 11 gün kaldı zannediyorum. Bu iş şansa bırakılacak bir iş değil. Bu eğer buradan geri dönerse bir daha kendimizi toparlamak zor olur. Söyleyecekleri şey çok basit; işte gördün mü Tayyip Erdoğan geçmedi. İki şeye ihtiyacımız var; bir halk desteğine ihtiyacımız var gerçek milliyetçi, mukaddesatçı, dinini, milletini, ülkesini, bayrağını, devletini bilen insanların desteğine ihtiyacımız var. İki Türklere sahip çıkmaya ihtiyacımız var bakın biz İslam'a inanıyoruz Müslümanız. Tayyip Erdoğan 'çıkın sokağa, inin meydanlara, ne yapacaklarsa yapsınlar' demeseydi, bugün FETÖ'nün zulmü altındaydık. Ne olacağımız belli değildi arkadaşlar. Irak mı olacaktık, Suriye mi, Balkanlar mı olacaktık, Kafkaslar mı olacaktık, ne olacaktık belli değil" ifadelerini kullandı.
(TT-RFK-Y)

05.04.2017 15:29:24 TSI
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