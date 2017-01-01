Minik öğrenciler fidanları toprakla buluşturdu
(Fotoğraflı)
Ahmet Arslantaş
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Borsa İstanbul İlkokulu birinci sınıf öğrencileri fidanları toprakla buluşturdu.
Borsa İstanbul İlkokulu 1-C sınıfı öğrencileri, doğa ve ağacın önemini anlamaları için okul bahçesine fidan diktiler. Sınıf Öğretmeni Hayrullah Yüksel öncülüğünde fidanlara toprakla buluşturan minik öğrencilere ağaçların doğa ve insanlar için ne kadar önemli olduğu anlatıldı. Sınıftaki her öğrenci kendi adına bir fidanı toprakla buluşturdu.
Hayrullah Yüksel, öğrencilere ağacın önemini kavratmak istediklerini belirterek, "İnsanların yaşamlarını sürdürebilmeleri için nefes almaya ihtiyaç vardır. Nefes almaları için gerekli oksijen için ağaçlara ihtiyaç olduğu için bizde doğaya katkı sağlamak istedik. Öğrencilerimizle birlikte fidan diktik. Öğrencilerimize fidanın ve doğayı korumanın önemini kavratmaya çalıştık. Bu yaşta öğrencilerimizin bu alışkanlığı kazanması, bilinçlenmesi çok önemlidir" dedi.
Etkinliğe Okul Müdür Yardımcıları Nihat Kaplan ve Timuçin Düzen'de katıldı.
(AHM)
05.04.2017 15:30:29 TSI
NNNN