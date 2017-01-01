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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Konyaaltı Gürsu Çocuk Kreşi, 1 yaşında

05 Nisan 2017 Çarşamba, 15:23
Konyaaltı Gürsu Çocuk Kreşi, 1 yaşında
Konyaaltı Gürsu Çocuk Kreşi, 1 yaşında

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Konyaaltı Belediyesi tarafından hizmete açılan Gürsu Çocuk Kreşi ve Gündüz Bakımevi, birinci yılını kutladı. Rengarenk balonlarla süslenen Kreşte, öğrenciler palyaço gösterileri ve müzik eşliğinde gönüllerince eğlendi.
Konyaaltı Belediyesi, bölgeye kazandırdığı 3 anaokulu ve bir çocuk kreşiyle birlikte kendi bünyesinde hizmete açtığı iki kreşle de okul öncesi eğitime öncülük ediyor. Son olarak Gürsu Mahallesi'nde hizmete açılan Çocuk Kreşi ve Gündüz Bakımevi'nin yaşları 3 ile 6 arası 112 öğrencisiyle dolu geçen birinci hizmet yılı coşkuyla kutlandı. Öğretmen, öğrenci ve veliler rengarenk balonlarla süslenen kreşin birinci hizmet yılını, palyaço ve çeşitli gösterilerin yer aldığı etkinlikle kutladı.
Bir birinden renkli etkinliklerle dolu dolu bir yıl geçiren öğrencilere, öğretmenleri de bir sürpriz yaptı. Öğretmenler, sevilen çizgi film kahramanlarının kostümleriyle öğrencilerin eğlencesine ortak oldu. Çocukları bu mutlu günlerinde yalnız bırakmayan veliler ise Konyaaltı Belediyesi'nin kreşlerinden son derece memnun olduklarını söyledi.
"Geçtiğimiz yıl Gürsu Çocuk Kreşi'yle ikinci çocuk kreşini hizmete açmış olduk" diyen Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Konyaaltı Belediyesi olarak eğitime olan desteklerinin her daim devam ettiğini söyledi. Gürsu Çocuk Kreşi'nde öğretmen, öğrenci ve veli üçlüsünün huzur içinde bir yılı geride bıraktığını dile getiren Muhittin Böcek, bu birlikteliğin gelecek yıllara da sevgiyle taşınması dileğinde bulundu.
(SÇ-SÇ-Y)

05.04.2017 15:30:54 TSI
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