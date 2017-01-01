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Ilgaz'da KOSGEB girişimcilik kursu açıldı



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Recep Doğru

ÇANKIRI (İHA) - Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde, Esnaf ve sanatkarlar odası başkanlığı, İş-Kur ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) işbirliği ile düzenlenen 'KOSGEB Girişimcilik Eğitimi' başladı.

Ilgaz Halk Eğitim Müdürlüğünde 6 Nisan tarihine kadar sürecek kursa 30 girişimci adayı katılıyor. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerlere "Uygulamalı Girişimcilik Eğitim Sertifikası" verilecek.

Kursu başarıyla bitiren kursiyerlerin işletmelerini kurduklarında 50 bin liraya kadar KOSGEB'ten hibe alabileceklerini belirten girişimci uzmanı Demir Çulhacı, "Bu krediler işletmelerin piyasada tutunmasını sağlamak amacıyla verilmektedir. KOSGEB olarak işletme sahiplerinin bu desteği almadan önce iyi bir pazar araştırması, pazarlama ve üretim planı ile iyi bir finansal planlama yapmayı öğrenmesini istiyoruz. Önemli olan bir işletme kurmak değil kurulan işletmelerin varlığını sürdürebilmesidir. KOSGEB bunları yapabilmek için kurs verdiği yerlerde bazı kurum ve kuruluşlarla anlaşma yapıyor. Burada da bu eğitimi verebilmek için Ilgaz esnaf ve sanatkarlar odası ile işbirliği anlaşması yapılmıştır. 32 saat sürecek kursumusu başarıyla tamamlayan kursiyerlerimiz sertifika almaya hak kazanmış olacak" dedi.

(RD-BÖ)



05.04.2017 15:32:26 TSI

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