- KASKİ'de kanalizasyon hattı yapım ihalesi
KAYSERİ (İHA) - KASKİ Genel Müdürlüğünce " Melikgazi ilçesi muhtelif mahallelerde kanalizasyon kolektör şebeke hattı yapım işi" ihalesinin açık ihale usulüne göre gerçekleştirilerek teklif fiyatlarının toplandığı belirtildi.
Söz konusu ihalenin, Yönetim Kurulu Toplantı Salonu'nda yapıldığını belirten KASKİ Genel Müdürü Ender Batukan, yönetim kurulu üyeleri, komisyon başkanı ve üyeleri ile katılımcılar huzurunda yapılan ihale hakkında şunları söyledi:
"Melikgazi ilçesi muhtelif mahallelerde kanalizasyon kolektör şebeke hattı yapım işi ihalesine 5 firma teklif verdi. Bunlardan; Korkmazlar İnşaat 831.105,00 lira, Altuntepe İnşaat 924.900,00 lira, Göker Gözütok Mühendislik 957.450,00 lira, Alternatif İnşaat 986.945,00 lira, Gelişim İnşaat 1.108.275,00 lira teklif etti."
Batukan, ihale sonucunun komisyon üyelerinin yapacağı değerlendirme sonrasında belirleneceğini sözlerine ekledi.
(SK)
05.04.2017 15:34:02 TSI
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